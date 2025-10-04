Осасуна обърна Хетафе в Ла Лига

Осасуна спря негативната си серия от три поредни грешни стъпки в Ла Лига. На свой терен тимът обърна Хетафе с 2:1 в мач от осмия кръг.

Гостите от Мадрид поведоха в резултата след точен удар на Борха Майорал в 23-тата минута. Осасуна стигна до обрат чрез Абел Бретонес в 45-ата и Алехандро Катена в 90-ата минута.

Началото на мачът ще се запомни и с любопитен момент. В 10-ата минута феновете на домакините прекъснаха играта, хвърляйки десетки тенис топки по терена, след което издигнаха плакати в подкрепа на Палестина.