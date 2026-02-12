БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Осем комплекта медали бяха раздадени в петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Запази

Той донесе радост след бронза на Лора Христова в биатлона.

лора христова награждаването съм щастлива успях взема бронз мен означава
Слушай новината

Осем комплекта медали бяха разпределени в петия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Той донесе нова голяма радост за България, след като Лора Христова спечели бронзовото отличие в индивидуалната дисциплина на 15 километра в биатлона за жени, като пред нея завършиха само французойките Жулия Симон (злато) и Лу Жанмоно (сребро).

Франьо фон Алмен от Швейцария продължи доминацията си в ски алпийските дисциплини, след като завоюва трета титла в супергигантския слалом при мъжете. Той става първият с три златни медала на една олимпиада след френската легенда Жан-Клод Кили от 1968 година.

Италианците постигнаха двоен триумф в шейните по двойки. При жените Андреа Вьотер и Марион Оберхофер станаха шампионки в дебюта на дисциплината на Олимпийски игри, а при мъжете Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер детронираха трикратните шампиони от Германия Тобиас Вендъл и Тобиас Ортъл.

Норвежецът Йенс Лурос Офтебро се окичи със златото в северната комбинация при мъжете, а младата американка Елизабет Лемли сензационно триумфира в ски-свободен стил бабуни при жените.

В бързото пързаляне с кънки на 1000 метра при мъжете американският фаворит Джордан Шолц оправда очакванията и стана олимпийски шампион.

В последния финал при танцовите двойки във фигурното пързаляне златото взеха Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция.


Всички медалисти от четвъртия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина - осем финала:

биатлон, индивидуална дисциплина на 15 км за жени:
1. Жулия Симон (Франция) - 41:15.6 минута (1 грешка в стрелбата)
2. Лу Жанмоно (Франция) - на 53.1 секунди (2)
3. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:04.5 минута (0)
4. Ванеса Фойгт (Германия) - на 1:17.4 минута (0)
5. Доротея Вирер (Италия) - на 1:33.0 минута (1)
6. Камий Бенед (Франция) - на 1:36.7 минута (1)
----------------------------------------------------------
59. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 5:47.3 минути (5)
73. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 7:20.2 минути (2)
76. МАРИЯ ЗДРАВКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 8:06.1 минути (6)

супергигантския слалом за мъже:
1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:25.32 минути
2. Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) - на 0.13 секунди
3. Марко Одермат (Швейцария) - на 0.28 секунди

ски-северна комбинация (ски скок - малка шанца и 10 км ски бягане), мъже:
1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) - 29:59.4 минути
2. Йоханес Лампартер (Австрия) - на 1.0 секунда
3. Ееро Хирвонен (Финландия) - на 2.5 секунди

ски свободен стил, бабуни, жени:
1. Елизабет Лемли (САЩ) - 82.30 точки
2. Джейлин Кауф (САЩ) - 80.77 точки
3. Перин Лафон (Франция) - 78.00 точки

бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:
1. Джордан Щолц (САЩ) - 1:06.28 минута
2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - 1:06.78
3. Чжангуан Нин (Китай) - 1:07.34

шейни двойки, мъже:
1. Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер (Италия) - 1:45.086 минута
2. Томас Щой и Волфганг Киндъл (Австрия) - на 0.068 секунди
3. Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл (Германия) - на 0.090 секунди

шейни двойки, жени:
1. Андреа Вьотер и Марион Оберхофер (Италия) - 1:46.284 минута
2. Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина (Германия) - на 0.120
3. Зелина Егъл и Лара Михаела Кип (Австрия) - на 0.269

фигурно пързаляне, танцови двойки:
1. Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция) - 225.82 точки
(90.18 точки за ритмичния танц и 135.64 за волната програма)
2. Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ) - 224.39 (89.72 и 134.67)
3. Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада) - 217.74 (86.18 и 131.56)

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Зимни

Французи се окичиха с олимпийското злато в танцовите двойки по фигурно пързаляне
Французи се окичиха с олимпийското злато в танцовите двойки по фигурно пързаляне
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
25521
Чете се за: 16:30 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
21973
Чете се за: 18:40 мин.
Джордан Шолц с олимпийско злато на 1000 м. в бързо пързаляне с кънки Джордан Шолц с олимпийско злато на 1000 м. в бързо пързаляне с кънки
Чете се за: 01:05 мин.
Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано/Кортина Италиански триумф при шейните в двойките и при мъжете в Милано/Кортина
Чете се за: 01:35 мин.
Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ