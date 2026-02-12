Осем комплекта медали бяха раздадени в петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Осем комплекта медали бяха разпределени в петия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Той донесе нова голяма радост за България, след като Лора Христова спечели бронзовото отличие в индивидуалната дисциплина на 15 километра в биатлона за жени, като пред нея завършиха само французойките Жулия Симон (злато) и Лу Жанмоно (сребро).

Франьо фон Алмен от Швейцария продължи доминацията си в ски алпийските дисциплини, след като завоюва трета титла в супергигантския слалом при мъжете. Той става първият с три златни медала на една олимпиада след френската легенда Жан-Клод Кили от 1968 година.

Италианците постигнаха двоен триумф в шейните по двойки. При жените Андреа Вьотер и Марион Оберхофер станаха шампионки в дебюта на дисциплината на Олимпийски игри, а при мъжете Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер детронираха трикратните шампиони от Германия Тобиас Вендъл и Тобиас Ортъл.

Норвежецът Йенс Лурос Офтебро се окичи със златото в северната комбинация при мъжете, а младата американка Елизабет Лемли сензационно триумфира в ски-свободен стил бабуни при жените.

В бързото пързаляне с кънки на 1000 метра при мъжете американският фаворит Джордан Шолц оправда очакванията и стана олимпийски шампион.

В последния финал при танцовите двойки във фигурното пързаляне златото взеха Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция.



Всички медалисти от четвъртия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина - осем финала:

биатлон, индивидуална дисциплина на 15 км за жени:

1. Жулия Симон (Франция) - 41:15.6 минута (1 грешка в стрелбата)

2. Лу Жанмоно (Франция) - на 53.1 секунди (2)

3. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:04.5 минута (0)

4. Ванеса Фойгт (Германия) - на 1:17.4 минута (0)

5. Доротея Вирер (Италия) - на 1:33.0 минута (1)

6. Камий Бенед (Франция) - на 1:36.7 минута (1)

----------------------------------------------------------

59. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 5:47.3 минути (5)

73. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 7:20.2 минути (2)

76. МАРИЯ ЗДРАВКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 8:06.1 минути (6)

супергигантския слалом за мъже:

1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:25.32 минути

2. Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) - на 0.13 секунди

3. Марко Одермат (Швейцария) - на 0.28 секунди

ски-северна комбинация (ски скок - малка шанца и 10 км ски бягане), мъже:

1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) - 29:59.4 минути

2. Йоханес Лампартер (Австрия) - на 1.0 секунда

3. Ееро Хирвонен (Финландия) - на 2.5 секунди

ски свободен стил, бабуни, жени:

1. Елизабет Лемли (САЩ) - 82.30 точки

2. Джейлин Кауф (САЩ) - 80.77 точки

3. Перин Лафон (Франция) - 78.00 точки

бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:

1. Джордан Щолц (САЩ) - 1:06.28 минута

2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - 1:06.78

3. Чжангуан Нин (Китай) - 1:07.34

шейни двойки, мъже:

1. Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер (Италия) - 1:45.086 минута

2. Томас Щой и Волфганг Киндъл (Австрия) - на 0.068 секунди

3. Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл (Германия) - на 0.090 секунди

шейни двойки, жени:

1. Андреа Вьотер и Марион Оберхофер (Италия) - 1:46.284 минута

2. Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина (Германия) - на 0.120

3. Зелина Егъл и Лара Михаела Кип (Австрия) - на 0.269

фигурно пързаляне, танцови двойки:

1. Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция) - 225.82 точки

(90.18 точки за ритмичния танц и 135.64 за волната програма)

2. Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ) - 224.39 (89.72 и 134.67)

3. Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада) - 217.74 (86.18 и 131.56)