Още един футболист отпадна от състава на Испания

Часове, след като стана ясно, че Фабиан Руис е с мускулна контузия и ще пропусне старта на световните квалификации и двубоите с България и Турция, в лагера на Испания загубиха още един футболист за въпросните битки на Балканите.

Става въпрос за нападателя Йереми Пино, който наскоро бе привлечен от Кристъл Палас. Пино е пристигнал на тренировъчния лагер на европейските шампиони с дискомфорт в десния глезен и след изследвания, проведени от медицинските служби на националния тим е станало ясно, че няма да бъде на разположение за мачовете срещу България и Турция.

Алейш Гарсия от Байер (Леверкузен) по-рано вчера беше добавен, а късно снощи селекционерът Де ла Фуенте реши да включи в състава си и нападателя на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

28-годишният Де Фрутос е дясно крило, пълен дебютант в тима, а от началото на сезона за мадридския клуб има 5 мача, 2 гола и 3 асистенции във всички турнири. Освен Фабиан Руис, отсъстваше Педро Поро, но заради личен проблем и тази сутрин той би трябвало да е в лагера, за да се включи в пълноценната подготовка.