Още една победа за Алекс Грозданов и полския първенец Богданка ЛУК (Люблин) в Шампионската лига

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Алекс Грозданов завърши със 7 точки при успеха над Галатасарай ХДИ (Истанбул) с 3:1 в мач от група В на надпреварата. 

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и полският първенец Богданка ЛУК (Люблин) запазват лидерството в групата си в Шампионската лига по волейбол.

Воденият от Стефан Антига тим се наложи като гост над турския гранд Галатасарай ХДИ (Истанбул) с 3:1 (24:26, 25:17, 25:19, 25:18) в мач от група В на надпреварата.

Алекс Грозданов завърши със 7 точки (1 ас, 3 блокади). Звездата на тима Уилфредо Леон реализира 21 (2 аса, 2 блокади). Или Ено добави 20 точки (3 аса, 1 блокада). За съперника Джан Коч приключи с 15 точки (2 аса). Стивън Маар финишира с 14 (1 ас, 1 блокада).

Люблин взе върха в групата с 8 точки (3 победи). Галатасарай е на трета позиция с 3 точки (1 победа, 2 загуби).

В следващия кръг селекцията на Антига среща Кнак (Рьозеларе), на 27 януари (вторник) от 21:30 ч. Галатасарай излиза срещу Халкбанк (Анкара) с Матей Казийски и Цветан Соколов на 29 януари (четвъртък) от 21:00 ч.

