Още едно силно представяне за Везенков и победа за Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков отново бе на ниво и допринесе за 17-ия пореден успех на Олимпиакос в Гърция. Българинът и неговите съотборници сломиха Перистери със 102:87 в среща от 18-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Този път Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година се включи от пейката, но това не го спря да загатне за своите възможности. Българският национал спази традицията и постави името си сред топреализаторите. Крилото финишира с 15 точки, 4 борби, 1 асистенция, 2 откраднати топки и 1 чадър за 20 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 4/6 от средно разстояние, 2/3 отвъд дъгата и 1/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа достатъчно за селекцията на Йорргос Барцокас да продължи да се радва на пълен актив от 17 победи и да остане едноличен лидер във временното класиране на шампионата в южната ни съседка. На 14 февруари (събота) Везенков и компания ще имат гостуване на Ираклис.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Домакините изригнаха още в откриващите минути и чрез шеметното си представяне в офанзивен план си издействаха аванс от 19 точки в края на встъпителния период. Гостите имаха доста по-сериозни аргументи в нападение през следващата десетка, но „червено-белите“ рядко показваха колебания и се прибраха в съблекалнята при 57:38.

Отборът от Патра се отказа да развее бялото знаме на старта на третата част, когато редуцира пасива си до едноцифрени изражения, но тимът от Пирея взе мерки и си издейства 21-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт действащият бронзов медалист в Евролигата окончателно сложи точка на спора.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Алек Питърс окрили актуалните шампиони на Гърция с 24 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Донтей Хол записа 15 и 8 борби, Омирус Неципоглу има 14 и 7 асистенции, Тайрик Джоунс отбеляза 10.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)



