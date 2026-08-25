БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още три медала за България на европейското по вдигане на тежести в Прищина за кадети и кадетки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Така нашата страна вече има девет отличия от шампионата.

Още три медала за България на европейското по вдигане на тежести в Прищина за кадети и кадетки
Слушай новината

Солидното представяне на България на eвропейското първенство за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово, не спира. Данаил Жеков в кат. до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети.

Състезателят на Станимир Колев в клуб "Стоте Войводи" Сливен приключи с двубой от 264 кг, с които се нареди сред призьорите. Жеков направи 5 от 6 сполучливи опита. В изхвърлянето той преодоля успешно 110, 115 и 119 кг. В изтласкването българският щангист се справи със 140 и 145 кг, като непосилни за него се оказаха само 149 кг. Дори и с тях нашият пак нямаше да успее да заеме едно от първите две места в крайното класиране. Шампион стана Андрий Мелник (Укр) с 277 кг (123+154), а негов подгласник е Фахрадин Алахдервиев (Азер) с 272 кг (122+150).

Така България вече има девет медала на шампионата в Прищина. Преди това Милен Комаревски от "Мизия" - Кнежа в кат. до 60 кг заслужи три сребърни отличия при по-малките. На старта Белослава Колева от "Титан" - Варна грабна бронз в двубоя и сребро в изхвърлянето в кат. до 45 кг. При по-големите Виктор Костадинов (70) взе бронз в двубоя, като се нареди четвърти и в двете упражнения.
Четвърта е и Борислава Милушева (53) при по-малките.

На първенството в Косово върлува стомашен вирус, който повали 11 души от българския отбор. Част от състезателите дори бяха подложени на венозни вливания от медицинските екипи, за да се възстановят и участват.

Средствата за пребиваването на състезатели и треньори на шампионата са поети от клубовете им, общините по места, треньори и спонсори и родители. Централизирана подготовка така и бе беше водена, след като федерацията продължава да бъде блокирана и новото ръководство не може да се впише в Търговския регистър.

#Данаил Жеков #европейско първенство по вдигане на тежести за кадети и кадетки до 17 години в Прищина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
5
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
6
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Други спортове

Българското участие на европейското по бадминтон до 19 години приключи след три загуби
Българското участие на европейското по бадминтон до 19 години приключи след три загуби
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
Чете се за: 01:10 мин.
БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 25.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.08.2026 г., 12:25 ч.
Шабан Мустафа и Мария Николова ще атакуват рекордите в скоростното изкачване на Черни връх Шабан Мустафа и Мария Николова ще атакуват рекордите в скоростното изкачване на Черни връх
Чете се за: 08:40 мин.
Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в МОК Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в МОК
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара
Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ