Още три медала за България на европейското по вдигане на тежести в Прищина за кадети и кадетки

Солидното представяне на България на eвропейското първенство за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово, не спира. Данаил Жеков в кат. до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети.

Състезателят на Станимир Колев в клуб "Стоте Войводи" Сливен приключи с двубой от 264 кг, с които се нареди сред призьорите. Жеков направи 5 от 6 сполучливи опита. В изхвърлянето той преодоля успешно 110, 115 и 119 кг. В изтласкването българският щангист се справи със 140 и 145 кг, като непосилни за него се оказаха само 149 кг. Дори и с тях нашият пак нямаше да успее да заеме едно от първите две места в крайното класиране. Шампион стана Андрий Мелник (Укр) с 277 кг (123+154), а негов подгласник е Фахрадин Алахдервиев (Азер) с 272 кг (122+150).

Така България вече има девет медала на шампионата в Прищина. Преди това Милен Комаревски от "Мизия" - Кнежа в кат. до 60 кг заслужи три сребърни отличия при по-малките. На старта Белослава Колева от "Титан" - Варна грабна бронз в двубоя и сребро в изхвърлянето в кат. до 45 кг. При по-големите Виктор Костадинов (70) взе бронз в двубоя, като се нареди четвърти и в двете упражнения.

Четвърта е и Борислава Милушева (53) при по-малките.

На първенството в Косово върлува стомашен вирус, който повали 11 души от българския отбор. Част от състезателите дори бяха подложени на венозни вливания от медицинските екипи, за да се възстановят и участват.

Средствата за пребиваването на състезатели и треньори на шампионата са поети от клубовете им, общините по места, треньори и спонсори и родители. Централизирана подготовка така и бе беше водена, след като федерацията продължава да бъде блокирана и новото ръководство не може да се впише в Търговския регистър.