БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От 1 януари 2027 г. мерки срещу употребата на изкопаеми горива

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
цените горивата храните близо поскъпнали бензинът дизелът началото месеца
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От 1 януари 2027 г. влиза в сила СТЕ2

Цел: да се ограничи употребата на изкопаеми горива и да се насърчи преход към електромобили, термопомпи и обществен транспорт
Обхват: горива за транспорт и отопление (бензин, дизел, автогаз, природен газ, въглища, отоплителна нафта)
Не включва: електроенергия, дърва за огрев, биогорива (пелети, биодизел, биогаз)
Цена на въглерод: 45 €/тон CO₂ през 2027 г., с постепенно преминаване към пазарно определяне до 2030 г.

Ефект върху домакинствата
Засегнати са под 10% от домакинствата, които се отопляват с въглища или природен газ.

Електроенергия, дърва за огрев и пелети не се облагат с новата цена на въглерода

Ефект върху транспорта
Най-засегнати: автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ)

Българският автопарк е остарял – средна възраст ~15 години
Делът на електромобилите е малък (~0.5%), хибридите ~2%


Основен извод
СТЕ2 е ключова стъпка за декарбонизация, като:

Насърчава преминаване към по-чисти технологии
Осигурява приходи за социални компенсации и инвестиции в устойчива инфраструктура
Успехът ѝ зависи от институционална готовност, ефективна комуникация и адресиране на социалните неравенства


Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: У нас

„Духът на келтите 2025“
„Духът на келтите 2025“
Фестивал на електромобилността в Бургас Фестивал на електромобилността в Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
Нов портал на Столичната община Нов портал на Столичната община
Чете се за: 01:32 мин.
Плащайте с карти след 1 януари Плащайте с карти след 1 януари
Чете се за: 01:20 мин.
Новините 18.09.2025 г. Новините 18.09.2025 г.
Чете се за: 00:25 мин.
Росен Желязков връчи отличия на български ученици Росен Желязков връчи отличия на български ученици
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ