От 1 януари 2027 г. мерки срещу употребата на изкопаеми горива

От 1 януари 2027 г. влиза в сила СТЕ2

Цел: да се ограничи употребата на изкопаеми горива и да се насърчи преход към електромобили, термопомпи и обществен транспорт

Обхват: горива за транспорт и отопление (бензин, дизел, автогаз, природен газ, въглища, отоплителна нафта)

Не включва: електроенергия, дърва за огрев, биогорива (пелети, биодизел, биогаз)

Цена на въглерод: 45 €/тон CO₂ през 2027 г., с постепенно преминаване към пазарно определяне до 2030 г.



Ефект върху домакинствата

Засегнати са под 10% от домакинствата, които се отопляват с въглища или природен газ.



Електроенергия, дърва за огрев и пелети не се облагат с новата цена на въглерода



Ефект върху транспорта

Най-засегнати: автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ)



Българският автопарк е остарял – средна възраст ~15 години

Делът на електромобилите е малък (~0.5%), хибридите ~2%





Основен извод

СТЕ2 е ключова стъпка за декарбонизация, като:

Насърчава преминаване към по-чисти технологии

Осигурява приходи за социални компенсации и инвестиции в устойчива инфраструктура

Успехът ѝ зависи от институционална готовност, ефективна комуникация и адресиране на социалните неравенства





