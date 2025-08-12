БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новата такса ще струва около 7-8 лева и ще важи за всички автомобили до 3,5 тона

2026 ndash въвежда часова винетка
Снимка: БТА/Архив
Важно за шофьорите. От следващата година у нас вече ще се предлага и 24-часова винетка. Тя ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г. и ще бъде валидна за всички автомобили до 3,5 тона. Очаква се цената ѝ да бъде около 50-60% от тази на седмичната винетка, която сега купуваме срещу 15 лева.

Шофьорите приветстват новината за въвеждането на новата винетка:

- Реално звучи добре, би влязла в употреба на хора, които за един ден ще ходя до друг град и ще се върнат в същия ден.

- Реално не е по-изгодно за човек, който пътува много, на мен ми се случвало да трябва да изляза от София само за през деня и не ми се е давало за седмична или друго, така че има резон в това

Окончателната цена все още не е ясна.

проф. Олег Асенов - директор на Националното толуправление: "Анализите, които направихме и регулациите, които разгледахме предполага нейната цена да бъде между 7-8 лева."

Различното при тази винетка ще бъде нейната продължителност.

проф. Олег Асенов - директор на Националното толуправление: "От указания момент, когато тя ще бъде активна, тя ще дава възможност за пътуване 24 часа. Ако я активираме с час 15:00 часа днес, тя ще бъде активна до утре до 14:59 часа. Активирането на всички винетки става или веднага или с отложено действие като можем ние да планираме пътуването си на база отложеното действие, ние очакваме тя да стимулира трансграничните пътувания кратките."

Предлага се глобата за преминаване по републиканската пътна мрежа без винетка да бъде колкото цената на еднодневната такава, вместо 10 лева както е сега.

#дневна винетка #толтакси в България #толуправление #толтакси

Напрежение заради храм: Митрополия и кметство в спор за ремонт на столична църква
Напрежение заради храм: Митрополия и кметство в спор за ремонт на столична църква
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
Чете се за: 01:20 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
Млекопреработвателите подкрепят Закона за таван на надценките Млекопреработвателите подкрепят Закона за таван на надценките
Чете се за: 02:52 мин.
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор "Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор
Чете се за: 02:32 мин.
Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
Чете се за: 04:15 мин.
По света
