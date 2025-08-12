От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка

Важно за шофьорите. От следващата година у нас вече ще се предлага и 24-часова винетка. Тя ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г. и ще бъде валидна за всички автомобили до 3,5 тона. Очаква се цената ѝ да бъде около 50-60% от тази на седмичната винетка, която сега купуваме срещу 15 лева.

Шофьорите приветстват новината за въвеждането на новата винетка:

- Реално звучи добре, би влязла в употреба на хора, които за един ден ще ходя до друг град и ще се върнат в същия ден. - Реално не е по-изгодно за човек, който пътува много, на мен ми се случвало да трябва да изляза от София само за през деня и не ми се е давало за седмична или друго, така че има резон в това

Окончателната цена все още не е ясна.

проф. Олег Асенов - директор на Националното толуправление: "Анализите, които направихме и регулациите, които разгледахме предполага нейната цена да бъде между 7-8 лева."

Различното при тази винетка ще бъде нейната продължителност.

проф. Олег Асенов - директор на Националното толуправление: "От указания момент, когато тя ще бъде активна, тя ще дава възможност за пътуване 24 часа. Ако я активираме с час 15:00 часа днес, тя ще бъде активна до утре до 14:59 часа. Активирането на всички винетки става или веднага или с отложено действие като можем ние да планираме пътуването си на база отложеното действие, ние очакваме тя да стимулира трансграничните пътувания кратките."

Предлага се глобата за преминаване по републиканската пътна мрежа без винетка да бъде колкото цената на еднодневната такава, вместо 10 лева както е сега.