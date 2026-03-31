От БФС отчетоха заслугата на Борислав Михайлов за развитието на българския футбол

Българският футболен съюз (БФС) потвърди новината за кончината на бившия президент Борислав Михайлов.

От централата посочиха някои от най-забележителните постижения в спортната му кариера и добавиха, че той е човек, който "посвети значителна част от живота си на развитието и управлението на българския футбол".

Изявление на БФС:

Българският футболен съюз с дълбока тъга съобщава за кончината на легендата на българския футбол и дългогодишен президент на централата Борислав Михайлов.

Като вратар на националния отбор на България, Михайлов записва 102 мача с националната фланелка, от които 60 като капитан – рекорд в историята на представителния ни тим. Дебютира на 4 май 1983 година срещу Куба в София (3:2), а последния си мач изиграва на 5 юни 1998 година срещу Алжир (2:0). Той е неизменна част от златното поколение на България, достигнало до четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 година, където записва седем мача. Участва и на Мондиал 1986 в Мексико, където изиграва всички четири срещи на националния отбор, както и на европейското първенство през 1996 година в Англия.

На клубно ниво Борислав Михайлов оставя ярка следа с екипа на Левски, където играе в периода 1981–1989 година и записва 243 мача. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88) и трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986), той е избран за Футболист №1 на България през 1986 година. В своята международна кариера носи екипите на Беленензес (Португалия), Мюлуз (Франция), Рединг (Англия), както и на българските Ботев Пловдив и Славия, а също така и на Цюрих (Швейцария).

След края на състезателната си кариера, Михайлов продължава своя път във футбола като ръководител. От 2000 година е член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта, а от 2001 година – първи вицепрезидент на БФС. Президент на БФС в периодите 2005–2019 и 2021–2023 година, той посвещава значителна част от живота си на развитието и управлението на българския футбол. През 2011 година е избран за член на Изпълнителното бюро на УЕФА.

Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата.

Поклон пред светлата му памет!