От ГДБОП съветват: Внимавайте с евтините оферти за почивка – може да се окажат измама

НАП предупреждава за фалшиви съобщения, разпространявани чрез онлайн приложение от името на агенцията. Те се изпращат от чуждестранен номер и съдържат линк, за който се твърди, че е за възстановяване на данък. От НАП посочват, че става дума за фишинг атака с цел кражба на лични и банкови данни. Как да разпознаем подобни измами и как да реагираме?

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП: "Ние наблюдаваме българското киберпространство и установяваме доста често фишинг, насочен към българските потребители. Тук е важно да отбележа, че вече българските онлайн потребители са свидетели на разпространението на фишинг не само по имейл, но и чрез кратки текстови съобщения, т.нар. SMS-и, по съобщения в чат комуникаторите, през социалните мрежи и т.н."

Той даде съвети как да разпознаем дали едно такова съобщение е фалшиво.

"Повечето държавни и частни организации никога не изпращат по имейл и кратки текстови съобщения, че имат да ни възстановяват някаква сума пари, както е в конкретния случай. Въпросният фишинг всъщност подмамва жертвата, че има да му се възстановяват пари и в следващата стъпка трябва да въведе личните си данни и данните от банковата карта, за да могат впоследствие да бъдат изтеглени средства от сметката. Първото и най-важно нещо е, когато един потребител получи такова съобщение, да не бърза да въвежда личните си данни или данните от банковата карта, а да провери източника на съобщението – дали е легитимен или не. Ако случайно въведе тези данни, трябва по най-бързия начин да блокира сметката си, защото тук целта е да бъдат изтеглени паричните средства на жертвата. Тоест, по най-бързия начин трябва да блокира картата, за да не може да се осъществи транзакция." "Най-яркият белег е, че винаги ни се предлага, че ще получим нещо – сума пари, подарък или нещо друго. В замяна просто трябва да направим нещо елементарно – да въведем личните си данни и данните от банковите карти, независимо дали са дебитни или кредитни."

Комисар Лазаров предупреди и за измами с оферти за даване на вили, къщи за гости и апартаменти през лятото за почивка на атрактивна цена. Често измамниците искат плащане на цялата сума предварително.

"Има различни типове измами вече в киберпространството – за резервации, за почивка. Сега, с наближаването на лятото, хората доста се амбицират да потърсят място за настаняване по различните курорти на добра цена. Тук измамите доста се активират, защото в социалните мрежи много често се предлагат вили, къщи, апартаменти под наем, също на доста добра цена. И тук винаги жертвите се подвеждат по достъпната цена. Изисква се веднага да се предплати това нещо, защото се твърди, че много хора настояват да резервират това място и трябва да се плати на момента. И така жертвата веднага превежда парите и след време разбира, че ги е превела на грешна сметка, че няма да има осъществена почивка и съответно осъзнава, че е измамена."

