Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

От НЗОК предупреждават за фалшиви съобщения от името на институцията

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НЗОК
Снимка: БТА
В Националната здравноосигурителна каса са получени множество сигнали от граждани за получаване на смс от името на институцията. Това съобщиха от Касата в профила на институцията във фейсбук. Съобщенията "информират" за готовност на НЗОК за възстановяване на средства.

Това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство, предупреждават от НЗОК. От Касата не изпращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация.

НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадени протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

При получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, НЗОК сигнализира компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.

Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност
Чете се за: 01:27 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
"Добрите истории": Kъде за първи път в България са отглеждали фъстъци?
Чете се за: 00:42 мин.
"Пирогов" - 125 години грижа за живота
Чете се за: 03:37 мин.
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:52 мин.

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
