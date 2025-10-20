От Рилски спортист се извиниха на Черно море заради неуместна шега

В Рилски спортист взеха отношение по повод възникналата ситуация преди мача срещу Черно море Тича в НБЛ. Според информацията, разпространена от клуба, на таблото в „Арена СамЕлион“ съставът на „моряците“ бе изписан с имена риби, а не с нормалните имена.

От Рилецо окачествиха това като неуместна шега, като именно президентът инж. Петър Георгиев поднесе своите извинения на варненския тим. В позицията на самоковския тим стана ясно, че лицето е служител на домакините, който вече е санкциониран с финансова глоба и е получил предупреждения.

Ето какво гласи изявлението на Рилски:

"Официално извинение от БК Рилски спортист и инж. Петър Георгиев, президент на клуба

Баскетболен клуб Рилски спортист и лично инж. Петър Георгиев, президент на клуба, поднасят своите искрени извинения на отбора на Черно море Тича, на треньорския щаб, състезателите и привържениците им за неуместната ситуация, възникнала преди срещата между двата отбора в „Арена СамЕлион“.

По време на представянето на съставите на таблото в залата вместо имената на гостуващия отбор бяха изписани наименования на риби – неуместна шега, която е резултат от лична инициатива на служител, отговарящ за визуализацията на мача. Тази постъпка по никакъв начин не отразява позицията и ценностите на клуба, нито отношението му към съперниците в Националната баскетболна лига.

Ръководството на БК Рилски спортист предприе незабавни дисциплинарни мерки – лицето ще бъде санкционирано с финансова глоба и ще получи официално предупреждение съгласно вътрешните правила.

Клубът и неговият президент изразяват уважението си към всички отбори в лигата и подчертават, че феърплеят, спортният дух и взаимното уважение са основни принципи, които винаги ще бъдат водещи за Рилски спортист."