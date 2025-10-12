Отборите от Първа лига научиха опонентите си за Купата на България

Носителят на трофея Лудогорец започва защитата на оличието срещу Черноморец 1919.
Отборите от футболния елит на България научиха съперниците си за 1/16-финалите на Купата на България.
Носителят на трофея Лудогорец започва защитата на отличието срещу Черноморец 1919, който разби Ловеч с 5:0.
Миналогодишният финалист ЦСКА ще гостува на Севлиево, който се наложи над Черноломец Попово с 4:2 след продължения.
Хебър Пазарджик разгроми единствения останал представител на четвъртото ниво на футбола Металург Перник с 8:1 и ще премери сили с Левски.
Миньор Перник се наложи над Партизан Червен бряг с 2:0 и си осигури мач с Черно море.
Бдин Видин победи Етър с 2:1 и ще срещне Добруджа в следващия кръг.
Спартак Плевен спечели гостуването си на Хасково с 4:0 и си гарантира домакинство на Ботев Пловдив.
Със същия резултат Франтрия се наложи като гост на Германея, за да се изправи срещу Арда Кърджали на 1/16-финалите.
Марек Дупница победи Септември Тервел с 3:0 и ще срещне Монтана.
Спартак Пловдив се наложи с 2:1 над Пирин Благоевград, с което си заслужи мач със Славия. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81-ата и 83-ата минута.
Дунав Русе надигра Бенковси с 4:0 и ще премери сили с Локомотив Пловдив.
Спортист Своге постигна труден успех над Ботев Нови Пазар с 4:1 след продължения и ще играе срещу Септември София.
Витоша Бистрица надви Локомотив Горна Оряховица с 2:1, за да посрещне Берое в следващия етап.
Последен завърши мачът между Янтра Габрово и Ком Берковица. Гостите триумфираха с минималното 1:0 след продължения с гол на Денислав Ангелов в 118-ата минута и ще се изправят срещу ЦСКА 1948.
1/16-финали в турнира:
Миньор Перник - Черно море
Бдин Видин - Добруджа
Янтра Габрово - ЦСКА 1948
Рилски спортист - Локомотив София
Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ямбол 1915 - Спартак Варна
Фратрия - Арда
Хебър - Левски
Марек - Монтана
Спартак Пловдив - Славия
Дунав Русе - Локомотив Пловдив
Спортист Своге - Септември София
Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица - Берое
Черноморец 1919 - Лудогорец
Загорец- Ботев Враца