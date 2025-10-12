Отборите от Първа лига научиха опонентите си за Купата на България

Отборите от футболния елит на България научиха съперниците си за 1/16-финалите на Купата на България.

Носителят на трофея Лудогорец започва защитата на отличието срещу Черноморец 1919, който разби Ловеч с 5:0.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще гостува на Севлиево, който се наложи над Черноломец Попово с 4:2 след продължения.

Хебър Пазарджик разгроми единствения останал представител на четвъртото ниво на футбола Металург Перник с 8:1 и ще премери сили с Левски.

Миньор Перник се наложи над Партизан Червен бряг с 2:0 и си осигури мач с Черно море.

Бдин Видин победи Етър с 2:1 и ще срещне Добруджа в следващия кръг.

Спартак Плевен спечели гостуването си на Хасково с 4:0 и си гарантира домакинство на Ботев Пловдив.

Със същия резултат Франтрия се наложи като гост на Германея, за да се изправи срещу Арда Кърджали на 1/16-финалите.

Марек Дупница победи Септември Тервел с 3:0 и ще срещне Монтана.

Спартак Пловдив се наложи с 2:1 над Пирин Благоевград, с което си заслужи мач със Славия. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81-ата и 83-ата минута.

Дунав Русе надигра Бенковси с 4:0 и ще премери сили с Локомотив Пловдив.

Спортист Своге постигна труден успех над Ботев Нови Пазар с 4:1 след продължения и ще играе срещу Септември София.

Витоша Бистрица надви Локомотив Горна Оряховица с 2:1, за да посрещне Берое в следващия етап.

Последен завърши мачът между Янтра Габрово и Ком Берковица. Гостите триумфираха с минималното 1:0 след продължения с гол на Денислав Ангелов в 118-ата минута и ще се изправят срещу ЦСКА 1948.

1/16-финали в турнира:

Миньор Перник - Черно море

Бдин Видин - Добруджа

Янтра Габрово - ЦСКА 1948

Рилски спортист - Локомотив София

Спартак Плевен - Ботев Пловдив

Ямбол 1915 - Спартак Варна

Фратрия - Арда

Хебър - Левски

Марек - Монтана

Спартак Пловдив - Славия

Дунав Русе - Локомотив Пловдив

Спортист Своге - Септември София

Севлиево - ЦСКА

Витоша Бистрица - Берое

Черноморец 1919 - Лудогорец

Загорец- Ботев Враца