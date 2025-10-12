БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отборите от Първа лига научиха опонентите си за Купата на България

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Носителят на трофея Лудогорец започва защитата на оличието срещу Черноморец 1919.

Витоша Бистрица Локомотив Горна Оряховица
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборите от футболния елит на България научиха съперниците си за 1/16-финалите на Купата на България.

Носителят на трофея Лудогорец започва защитата на отличието срещу Черноморец 1919, който разби Ловеч с 5:0.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще гостува на Севлиево, който се наложи над Черноломец Попово с 4:2 след продължения.

Хебър Пазарджик разгроми единствения останал представител на четвъртото ниво на футбола Металург Перник с 8:1 и ще премери сили с Левски.

Миньор Перник се наложи над Партизан Червен бряг с 2:0 и си осигури мач с Черно море.

Бдин Видин победи Етър с 2:1 и ще срещне Добруджа в следващия кръг.

Спартак Плевен спечели гостуването си на Хасково с 4:0 и си гарантира домакинство на Ботев Пловдив.

Със същия резултат Франтрия се наложи като гост на Германея, за да се изправи срещу Арда Кърджали на 1/16-финалите.

Марек Дупница победи Септември Тервел с 3:0 и ще срещне Монтана.

Спартак Пловдив се наложи с 2:1 над Пирин Благоевград, с което си заслужи мач със Славия. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81-ата и 83-ата минута.

Дунав Русе надигра Бенковси с 4:0 и ще премери сили с Локомотив Пловдив.

Спортист Своге постигна труден успех над Ботев Нови Пазар с 4:1 след продължения и ще играе срещу Септември София.

Витоша Бистрица надви Локомотив Горна Оряховица с 2:1, за да посрещне Берое в следващия етап.

Последен завърши мачът между Янтра Габрово и Ком Берковица. Гостите триумфираха с минималното 1:0 след продължения с гол на Денислав Ангелов в 118-ата минута и ще се изправят срещу ЦСКА 1948.

1/16-финали в турнира:

Миньор Перник - Черно море
Бдин Видин - Добруджа
Янтра Габрово - ЦСКА 1948
Рилски спортист - Локомотив София
Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ямбол 1915 - Спартак Варна
Фратрия - Арда
Хебър - Левски
Марек - Монтана
Спартак Пловдив - Славия
Дунав Русе - Локомотив Пловдив
Спортист Своге - Септември София
Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица - Берое
Черноморец 1919 - Лудогорец
Загорец- Ботев Враца

Свързани статии:

Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България
Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България
Лидерът в Югозападната Трета лига - Рилски спортист победи...
Чете се за: 00:52 мин.
#Купа на България по футбол # Първа лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
5
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
6
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Футбол

Кипър спечели с лекота гостуването си на Сан Марино
Кипър спечели с лекота гостуването си на Сан Марино
Почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев Почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев
Чете се за: 01:20 мин.
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Лъчезар Танев: Цар футбол не можеш да го излъжеш Лъчезар Танев: Цар футбол не можеш да го излъжеш
Чете се за: 05:22 мин.
Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо
Чете се за: 06:50 мин.

Водещи новини

Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мирът в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците Мирът в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра
Чете се за: 08:40 мин.
По света
Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ