Отговорът на Полша - затваря последното действащо руско консулство в страната

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Варшава разполага и 10 хиляди военни за охрана на критичната инфраструктура

отговорът полша затваря последното действащо руско консулство страната
Полша затваря последното действащо руско консулство в страната в отговор на саботаж срещу железопътна линия към Украйна.

Варшава разполага 10 000 военни за охрана на критичната инфраструктура. Мярката срещу руското консулство в Гданск обяви външният министър Радослав Шикорски който добави, че отговорът няма да е само дипломатически.

Полските власти смятат, че Москва стои зад действията на двама украинци по линията Люблин - Варшава.

Междувременно правителството обвини президента Навроцки в антиевропейска реторика в Деня на независимостта.

От екипа на държавния глава определиха обвиненията като опит за отклоняване на вниманието от неспособността на кабинета да гарантира сигурността на инфраструктурата.

Радослав Шикорски, вицепремиер на Полша: От името на премиера обявявам, че когато се изказвате в антиевропейски дух, вие не представлявате полската позиция, а единствено вашата и на вашата институция. Дори и не представлявате вашите избиратели. Преди всичко вие не сте се кандидатирали с лозунга за ПОЛЕКЗИТ.

Марчин Пшидач, съветник на президента Навроцки: Вместо да гарантира сигурността на полската инфраструктура, полски министър атакува кой? Не Русия, не Владимир Путин, а полския президент, избран наскоро с гласовете на полския народ. Това е абсолютно неприемливо. Призовавам министър Шикорски да се осъзнае. Не е време за кавги.

