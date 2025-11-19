Отговорът на Полша - затваря последното действащо руско консулство в страната

Полша затваря последното действащо руско консулство в страната в отговор на саботаж срещу железопътна линия към Украйна.

Варшава разполага 10 000 военни за охрана на критичната инфраструктура. Мярката срещу руското консулство в Гданск обяви външният министър Радослав Шикорски който добави, че отговорът няма да е само дипломатически.

Полските власти смятат, че Москва стои зад действията на двама украинци по линията Люблин - Варшава.

Междувременно правителството обвини президента Навроцки в антиевропейска реторика в Деня на независимостта.

От екипа на държавния глава определиха обвиненията като опит за отклоняване на вниманието от неспособността на кабинета да гарантира сигурността на инфраструктурата.