Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Туск обеща, че престъпниците ще бъдат заловени, "където и да са те"

Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж"
Снимка: БТА
Полският премиер Доналд Туск снощи заяви, че експлозията в участък на жп линията, използвана за доставки за Украйна, е "безпрецедентен акт на саботаж", предаде Асошиейтед прес.

Полски служител по сигурността каза пред АП, че властите разследват дали взривът в неделя на линията от Варшава през Югоизточна Полша е свързан с Русия, Беларус или техни марионетни структури.

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, "където и да са те".

По време на посещение на мястото на инцидента вчера премиерът каза, че той е станал на линия, която е от ключово значение за доставките на помощ за Украйна.

Полските власти заявиха, че са уверени, че в участъка между Варшава и Люблин е избухнало взривно устройство, а по-късно са открили щети на надземните електрически кабели по същата линия. И при двата инцидента вероятно става въпрос за саботаж, съобщиха полските служители.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът е в близък контакт с полските власти и очаква резултатите от разследването.

Западът обвини Русия и нейните сателити, че от началото на инвазията в Украйна преди три години и половина са организирали десетки атаки и други инциденти в Европа. Според западните власти целта на Москва е да подкопае подкрепата за Украйна, да всее страх и да разедини европейските общности.

Вероятността двата случая по железопътната линия да са извършени "по нареждане на чужди служби" е "много висока", заяви министърът, отговарящ за полските служби за сигурност Томаш Шемоняк.

Разследващите, които работят по двата случая на предполагаем саботаж, проверяват дали става дума за умишлени действия на враждебна държава, посочи полски служител по сигурността. „Извършителите са проявили високо ниво на професионализъм и специализирана подготовка“, каза той.

Машинист на влака по линията между столицата Варшава и град Люблин в Югоизточна Полша съобщи за проблеми с релсите около 7:40 ч. в неделя. Последвала проверка установи повреда на участък от релсите край селището Мика, на около 100 километра югоизточно от Варшава, съобщиха властите.

"Можем категорично да заявим, че е било взривено взривно устройство, което е повредило железопътната инфраструктура", заяви полският вътрешен министър Марчин Кервински.

Не е ясно дали взривът и щетите са настъпили късно в събота или рано в неделя. Във влака е имало двама пътници и няколко служители, но пострадали няма, уточниха властите.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш вчера каза, че армията планира да провери 120 километра от линията Варшава–Люблин–Хрубешув, която свързва столицата с Украйна по железопътен и автомобилен път.

Друг влак, който се движи по същата линия, е бил принуден да спре в неделя вечерта край Пулави, на около 50 километра от Люблин, след като били повредени въздушните електрически кабели, съобщи Кервински вчера. Около 60 метра от електропроводите са били повредени, допълни той. Пулави се намира между Мика и Люблин по същата железопътна линия, която свързва Варшава с украинската граница.

По време на инцидента във влака е имало 475 пътници, но няма съобщения за пострадали, въпреки че повредените електропроводи са счупили няколко от прозорците.

#взривена жп линия #предполагаем саботаж #Полша

