Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Откритие! Най-голямото селище от Златния век (извън столицата) е разкрито край село Велино

Чете се за: 00:57 мин.
Деца
църквата почита свети цар борис покръстител
Археолози откриха огромно средновековно селище от IX - X век, което е заемало цели 40 декара. То е било обитавано по времето на цар Борис, Симеон и Петър – т.е. в самия Златен век на България.

Сред находките има:

  • улици и крепостни стени
  • вероятна църква
  • бронзова вилица и посребрен накрайник
  • стила за писане и плочи с графити (вкл. рисунка на изчезналия тур – диво говедо )

Една от най-интересните постройки е сграда със заоблени ъгли – супер рядкост за онова време.

Разкопките започват през 2022 г. и се ръководят от доц. Константин Константинов (Шуменски университет) и Ивайло Кънев (НИМ). Археолозите настояват за повече държавна подкрепа, защото обектът е ключов за българската история и идентичност.



