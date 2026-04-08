Отложиха Диамантената лига в Доха за юни

Откриващият кръг за новия сезон в Диамантената лига по лека атлетика в Доха е отложен за юни заради конфликта в Персийския залив, съобщиха организаторите на състезанието.

То трябваше да се проведе на 8 май, но е изместено за 19 юни с надеждата, че дотогава ще се постигне трайно примирие между Иран, САЩ и Израел.

Промяната на датата на надпреварата прави турнира поредното значимо спортно състезание, което е засегнато от конфликта в Близкия изток. Преди това бяха отменени състезанието за Голямата награда на Катар в MotoGP, футболният мач "Финалисима" между Испания и Аржентина, както и два кръга от Формула 1.