Отложиха надпреварата за медалите в ските-свободен стил на Игрите в Милано/Кортина

Началото на финалите в дисциплината биг еър за жени на ските-свободен стил от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 беше отложен заради неблагоприятни метеорологични условия и обилен снеговалеж, обявиха организаторите.

Говорител на снежния парк в Ливино, домакин на състезанията, обясни пред медиите, че за момента надпреварата е отложена за по-късен час отново днес. Не е изключено финалите, включващи три отделни състезания, да бъдат пренасрочени за утре, вторник.

Дисциплината биг еър е предпоследната от турнира по ски-свободен стил в Милано-Кортина 2026. Следва халфпайп, който ще завърши на 21 февруари.