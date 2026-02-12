Отстраниха състезател по скелетон заради изображения на каската му

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина станаха сцена на ново напрежение, след като украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич беше отстранен от участие заради дизайна на своята каска. Решението беше потвърдено от Международния олимпийски комитет и взето от журито на Международната федерация по бобслей и тобоган (IBSF).

Хераскевич възнамеряваше да се състезава с каска, изрисувана в памет на украински спортисти, загинали във войната с Русия. Според правилата на МОК обаче всякакви политически послания и символи са забранени на състезателните обекти по време на Игрите.

Организаторите са предложили компромисен вариант – състезателят да носи черна лента като знак на почит. Украинецът е отказал, което е довело до окончателното решение той да не бъде допуснат до старта си.

От МОК подчертаха, че Хераскевич е получил „последна възможност“ да се съобрази с изискванията, но след отказа му каската е била счетена за несъвместима с правилата.