Пълен напред!

Стефан Георгиев
Чете се за: 05:25 мин.
Спорт
Илиан Илиев дотук е водил тима ни в 16 срещи и вече можем да правим някои изводи относно играта и най-вече – на хората, на които обича да разчита. 

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Говорихме си толкова дълго за испанците в последните дни, че сякаш забравихме да погледнем какво става в нашия лагер. И да опитаме да разберем как ще изглежда България в утрешната вечер, когато на националния стадион в центъра на столицата ще играем срещу европейския шампион. Същинско футболно щастие! Щастие, което не бяхме изпитвали доста дълги години. Онзи ден в Бояна Георги Миланов, който е сред най-опитните в състава ни се затрудни да си спомни кога за последно националният ни тим е играл пред толкова пълни трибуни. За тази част от историята ще говорим утре в друг материал. Прав е Миланов! Отвикнали сме да гледаме подобни мачове и отбори у нас. Новият формат на УЕФА – Лигата на Нациите – увеличва шансовете ни за по-сполучливи резултати, но ни изправя срещу себеподобни. В последния случай – Люксембург, Северна Ирландия и Беларус. При цялото ми уважение – още веднъж да играем срещу тези три селекции и да съберем заедно броя на присъствалите по трибуните в шестте мача, едва ли ще доближим 40 хиляди, колкото ще има утре в Борисовата градина. Испания е съвсем друга марка, класа и атракция. Но – да се върнем в нашия лагер. Илиан Илиев дотук е водил тима ни в 16 срещи и вече можем да правим някои изводи относно играта и най-вече – на хората, на които обича да разчита.

В състава ни има петима футболисти, които са взели участие в 13 от 16-те срещи под ръководството на Илиев – очаквано сред тях е капитанът Кирил Десподов. Също толкова мача има и Алекс Колев, който вкара първите си голове с националната фланелка през юни срещу Кипър в приятелската среща в Пловдив. Филип Кръстев, който отиде в английския Оксфорд, също има 13 мача на сметката си от ноември 2023 насам, като вероятно тези мачове щяха да са и повече, ако халфът не беше получил червен картон в първия мач от Лигата на Нациите срещу Беларус в Залаегерсег. Стигаме и до последните двама с по 13 двубоя при Илиев – това са бранителите Живко Атанасов и Алекс Петков, двамата и сега са в тима ни, така че далеч не е изключено да продължат да трупат мачове за България. Имаме 14 гола в споменатите 16 мача, което не е особено добра статистика. Изключително дейно участие при попаденията има Кирил Десподов – офанзивният футболист има на сметката си 5 гола и 2 асистенции, откакто треньор на представителния отбор е Илиан Илиев. Десподов вкара срещу Унгария, Сърбия, Танзания, Словения и Северна Ирландия, като последното му попадение срещу островитяните дойде точно преди една година. Останалите голове за България в последните 16 мача са дело на вече споменатия Колев (2), Георги Русев, Васил Панайотов, Андриан Краев, Филип Кръстев, Спас Делев, Марин Петков и Валентин Антов.

Любопитно е, че Илиан Илиев е използвал шестима вратари, откакто пое националния отбор – Димитър Митов се откроява със своите 9 мача, но и колегите му Даниел Наумов, Иван Дюлгеров, Светослав Вуцов, Пламен Илиев и Димитър Шейтанов също са записали поне по 1 двубой в описвания период. Ако хвърлим поглед към другия край на терена – при нападателите – ще разберем, че в атаката на „лъвовете“ за тези 16 мача са играли доста играчи, разнообразни като умения и профил – това са Мартин Минчев, Спас Делев, Алекс Колев, Кирил Десподов, Георги Русев, Преслав Боруков, Георги Минчев, Радослав Кирилов, Ахмед Ахмедов, Здравко Димитров, Божидар Краев и Владимир Николов. Селекционерът Илиан Илиев е използвал общо 48 играчи, като в този дълъг списък може да попаднат и още имена, ако до края на настоящата седмица на игрището се появят бранителите Росен Божинов и/или Емил Ценов.

Толкова за цифрите! Сега – пълен напред към двубоя с Испания. Мач, какъвто дълго не сме играли в София!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

