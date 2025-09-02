Заглавието на тази статия може да накара някой читател да си помисли, че се задават извънземните. Което в известен смисъл е напълно вярно. Футболните извънземни пристигат в България тази вечер, за да се изправят срещу нашия национален отбор на „Васил Левски“ в четвъртък. Испания! Ла Фурия! Европейският шампион. Тим, чието име сякаш със страх споменавахме в последните месеци, щом се сещахме, че трябва да играем срещу тях, при това в световни квалификации. При новия формат на пресявките за Мондиала повечето отбори играят едва по 6 срещи, което означава, че лимит за грешки изобщо не съществува и всички ще се опитат да печелят във всеки двубой.

Испания пристига с най-доброто, с което разполага. А то, повярвайте ми, е много. Дори и при отсъствието на Гави, Фабиан Руис и Йереми Пино, които отпаднаха от селекцията заради травми, както стана ясно в последните часове. Носителят на Златната топка Родри, кандидатът за най-ценния индивидуален приз във футбола Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри. И кой ли още не. Нека хвърлим по-задълбочен поглед върху избраниците на Луис де ла Фуенте.

Единадесет от играчите в настоящия тим играят извън родината си, което всъщност е доста сериозен процент, особено на фона на последните години, в които свикнахме почти всички да пристигат от Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.



Донякъде това може да се обясни с изключително високото ниво на Висшата лига и желанието на все повече футболисти да поемат към по-мрачна и негостоприемна, но предлагаща впечатляваща конкуренция, заплащане и интрига Англия. Имаме представители на Арсенал (Давид Рая, Мартин Субименди и Микел Мерино), Челси (Марк Кукурея), Тотнъм (Педро Поро), Манчестър Сити (Родри). Странно или не – скромният италиански Комо изпраща към тима на Ла Фурия двама национали – ветерана Алваро Мората и още един нападател – Хесус Родригес. Същата е ситуацията и с германския Байер Леверкузен (останал вчера без треньор след преждевременното освобождаване на Ерик тен Хаг), откъдето пристигат двама национали – Алекс Грималдо и Алейш Гарсия, който трябваше спешно да се присъедини към тима, за да замени Гави.

При вратарите имаме осезаемо присъствие на баския регион, след като са повикани стражът на Реал Сосиедад Алекс Ремиро и номер 1 в Атлетик Билбао Унай Симон. Сантиментална е историята на завръщащия се в представителния тим Дани Карвахал. Една от емблемите на Реал Мадрид получи специално внимание, като от испанската футболна федерация посветиха и материал на легендарния десен бек, в който бяха използвани думи като „сила“, „решителност“, „лидерство“ и „страст“. Карвахал не е играл от 11 месеца за родината си и няма да е особено странно, ако в даден етап от квалификациите го видим отново да твори по десния фланг на „червено-златистата“ атака.

В халфовата линия погледите ще са насочени към диригента Педри, който през последните години е сред фундаменталните играчи на тима. Продукт на Ла Масия, истинско олицетворение на футболната политика, която се води в Испания вече дълги години. Компютърът в центъра на терена, който не греши подаванията, знае къде се намират съотборниците му и има солиден ресурс на физически сили. В нападението на европейския първенец е трудно да открием човек, който вече не разполага със световна слава. Микел Оярсабал вкара победния гол на финала на Европейското първенство през миналата година, Алваро Мората има във визитката си престои в Ювентус, Реал Мадрид, Челси и Атлетико Мадрид, Нико Уилямс беше желан от половин Европа при предишния трансферен прозорец, Феран Торес е човек, който има 21 гола в 49 мача за Испания, а в редиците на състава откриваме и Ламин Ямал, за когото всички говорят.

Споменавайки головете на Торес, той е човекът с втори най-добър резултат по този показател, като повече от него има само Алваро Мората – 37, но в доста повече мачове – 86. Тридесет и двегодишният нападател е и състезателя с най-много срещи зад гърба си за Ла Фурия, но това не е изненада – в селекцията на Испания има, забележете – само трима души, които са навършили 30 години – Мората, Ремиро (от когото не се очаква да играе така или иначе) и Карвахал. Също толкова тийнейджъри можем да открием сред повиканите – Ямал, Пау Кубарси и Хесус Родригес.

Те идват.