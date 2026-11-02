Панатинайкос загря с победа в дербито на Атина преди мача с ЦСКА

Следващият съперник на ЦСКА в турнира Лига на конференциите – Панатинайкос спечели атинското дерби с АЕК, като го надви с 2:0 и запази лидерската си позиция. „Детелините“, които ще посрещнат ЦСКА в четвъртък (5-и ноември), оглавяват Суперлигата на Гърция с 24 точки, с две пред Олимпиакос и 6 пред ПАОК. АЕК е на 4-ото място със 17.

„Зелените“ доминираха в голямото дерби от 9-ия кръг на Суперлига и се наложиха с 2:0 над АЕК, празнувайки важни три точки пред своите фенове. С последния съдийски сигнал, над 40 000 фенове на Панатинайкос и играчите на отбора спретнаха голямо парти по трибуните и на терена, като всички заедно пееха любимия слоган „Вълшебна детелина“.

След това футболистите направиха триумфална обиколка, като авторите на двата гола Андрюс Тете и Сантино Андино, както и треньорът Якоб Нюструп обраха най-много аплодисменти, а феновете ритмично скандираха имената им.

За АЕК през второто полувреме на терена се появи българският защитник Мартин Георгиев, който замени на десния бек гръцкия национнал Лазарос Рота.

Тете откри резултата само след 35 секунди, Рота допусна голяма грешка извън наказателното поле на АЕК, която беше наказана. Но след това ПАО пропусна страхотни възможности да увеличи преднината си, уцелвайки два пъти гредите на Бриньоли, заедно с Андино и Леви Гарсия. В 49-ата минута Андино даде още по-голяма преднина на „детелините“, правейки резултата 2:0. Георгиев загуби равновесие при опита си да избие топката с глава, давайки възможност на играча на "зелените" да излезе сам от лявата страна.

Въпреки изгонването на Кангва в 70-ата минута, което принуди домакините да играят с играч по-малко в последната част на мача, Панатинайкос запази преднината си и отпразнува важна победа срещу АЕК.

Преди срещите от третия кръг в Лигата на конференциите Панатинайкос е на върха в класирането с 6 точки и най-добра голова разлика в сравнение с още седем състава. ЦСКА (Сф) има една точка, спечелена от гостуването на датския Нордселанд във втория кръг.

За Панатинайкос това ще бъде втора среща с български отбор в турнира, след като в третия кръг на квалификциите те отстраниха трудно ЦСКА 1948.

Състав на Панатинайкос: Иняки Пеня, Кирякопулос (71 – Салах-Един), Стивън Де Фрай, Рик Ван Дронгелен, Давиде Калабрия, Камара, Кингс Кангва, Сантино Андино, Леви Гарсия (71 – Имран Лоуза), Андрюс Тете (80 – Елмин Растодер), Сирил Десерс (57 – Висенте Таборда).