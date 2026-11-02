БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:00 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Панатинайкос загря с победа в дербито на Атина преди мача с ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

"Зелените" отказаха Мартин Георгиев и АЕК.

Панатинайкос загря с победа в дербито на Атина преди мача с ЦСКА
Слушай новината

Следващият съперник на ЦСКА в турнира Лига на конференциите – Панатинайкос спечели атинското дерби с АЕК, като го надви с 2:0 и запази лидерската си позиция. „Детелините“, които ще посрещнат ЦСКА в четвъртък (5-и ноември), оглавяват Суперлигата на Гърция с 24 точки, с две пред Олимпиакос и 6 пред ПАОК. АЕК е на 4-ото място със 17.

„Зелените“ доминираха в голямото дерби от 9-ия кръг на Суперлига и се наложиха с 2:0 над АЕК, празнувайки важни три точки пред своите фенове. С последния съдийски сигнал, над 40 000 фенове на Панатинайкос и играчите на отбора спретнаха голямо парти по трибуните и на терена, като всички заедно пееха любимия слоган „Вълшебна детелина“.

След това футболистите направиха триумфална обиколка, като авторите на двата гола Андрюс Тете и Сантино Андино, както и треньорът Якоб Нюструп обраха най-много аплодисменти, а феновете ритмично скандираха имената им.

За АЕК през второто полувреме на терена се появи българският защитник Мартин Георгиев, който замени на десния бек гръцкия национнал Лазарос Рота.

Тете откри резултата само след 35 секунди, Рота допусна голяма грешка извън наказателното поле на АЕК, която беше наказана. Но след това ПАО пропусна страхотни възможности да увеличи преднината си, уцелвайки два пъти гредите на Бриньоли, заедно с Андино и Леви Гарсия. В 49-ата минута Андино даде още по-голяма преднина на „детелините“, правейки резултата 2:0. Георгиев загуби равновесие при опита си да избие топката с глава, давайки възможност на играча на "зелените" да излезе сам от лявата страна.

Въпреки изгонването на Кангва в 70-ата минута, което принуди домакините да играят с играч по-малко в последната част на мача, Панатинайкос запази преднината си и отпразнува важна победа срещу АЕК.

Преди срещите от третия кръг в Лигата на конференциите Панатинайкос е на върха в класирането с 6 точки и най-добра голова разлика в сравнение с още седем състава. ЦСКА (Сф) има една точка, спечелена от гостуването на датския Нордселанд във втория кръг.

За Панатинайкос това ще бъде втора среща с български отбор в турнира, след като в третия кръг на квалификциите те отстраниха трудно ЦСКА 1948.

Състав на Панатинайкос: Иняки Пеня, Кирякопулос (71 – Салах-Един), Стивън Де Фрай, Рик Ван Дронгелен, Давиде Калабрия, Камара, Кингс Кангва, Сантино Андино, Леви Гарсия (71 – Имран Лоуза), Андрюс Тете (80 – Елмин Растодер), Сирил Десерс (57 – Висенте Таборда).

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК АЕК Атина #ФК Панатинайкос #ПФК ЦСКА #Мартин Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
4
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
6
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Футбол

Мачът между Черно море и Ботев Враца е отложен заради наводнен терен
Мачът между Черно море и Ботев Враца е отложен заради наводнен терен
Лудогорец: Време е да спре политиката на „двойния аршин“ Лудогорец: Време е да спре политиката на „двойния аршин“
Чете се за: 05:42 мин.
Манчестър Юнайтед получи подсилване преди двубоя с Рома Манчестър Юнайтед получи подсилване преди двубоя с Рома
Чете се за: 01:25 мин.
BSC BETVAM Sofia приключи участието си на световното клубно първенство по плажен футбол с две победи BSC BETVAM Sofia приключи участието си на световното клубно първенство по плажен футбол с две победи
Чете се за: 04:05 мин.
ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос
Чете се за: 00:37 мин.
Три проблема разклащат Наполи на Алегри Три проблема разклащат Наполи на Алегри
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София
Чете се за: 02:00 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Премиерът Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха сигурността в Черноморския регион Премиерът Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха сигурността в Черноморския регион
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви намаления в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ