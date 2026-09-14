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Папа Лъв XIV отменени намалението на заплатите на кардиналите, въведени от папа Франциск

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Папа Лъв XIV отменени намалението на заплатите на кардиналите, въведени от папа Франциск
Снимка: БТА
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Папа Лъв XIV отмени намалението с 10% на заплатите на кардиналите, наложено от неговия предшественик папа Франциск през 2021 г., по време на извънредната ситуация, свързана с COVID-19, предаде агенция АНСА.

От Ватикана посочват, че папата е издал документ, с който отменя съкращенията, въведени от Франциск в неговия документ "Устойчиво бъдеще" от 23 март 2021 г.

"Тези мерки вече могат да бъдат отменени, с увереността, че институциите на Светия престол и на градът държава Ватикан ще продължат, чрез различни средства, да изпълняват ангажимента си за осигуряване на икономическа устойчивост", написа Лъв XIV.

#папа Лъв XIV #папа Франциск  #намаление #кардинали #заплати

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