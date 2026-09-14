Папа Лъв XIV отменени намалението на заплатите на кардиналите, въведени от папа Франциск

Папа Лъв XIV отмени намалението с 10% на заплатите на кардиналите, наложено от неговия предшественик папа Франциск през 2021 г., по време на извънредната ситуация, свързана с COVID-19, предаде агенция АНСА.

От Ватикана посочват, че папата е издал документ, с който отменя съкращенията, въведени от Франциск в неговия документ "Устойчиво бъдеще" от 23 март 2021 г.