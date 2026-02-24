БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парад на планетите: шест небесни тела се подреждат на нощното небе

Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Парад на планетите: шест небесни тела се подреждат на нощното небе
В края на февруари любителите на звездите ще могат да видят рядко небесно шоу – шест планети ще се подредят привидно в една линия на небето. Явлението е известно като „парад на планетите“.

Планетите всъщност не са в права линия, а изглеждат така, защото се намират от една и съща страна на Слънцето и са сравнително близо една до друга, обясняват астрономите.

При ясно небе Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ще могат да се видят с просто око. Уран и Нептун обаче ще изискват бинокъл или телескоп.

Най-доброто време за наблюдение е около час след залез. Добре е да сте далеч от високи сгради и дървета и да погледнете към западния хоризонт. Там ще са Меркурий, Венера и Сатурн, а по-високо в небето ще се виждат Юпитер, Уран и Нептун.

Астрономите дават и лесен ориентир:
ако обектът блещука – това е звезда; ако не блещука – планета.

Парадът ще може да се наблюдава през уикенда и още няколко дни след това. Постепенно Меркурий ще изчезне зад хоризонта, но поне една ярка планета може да се види през повечето нощи.

Според учените подобни моменти ни помагат да се почувстваме свързани с древните астрономи, които са изучавали Вселената само като са гледали небето – нещо, което можем да правим и днес.

Последвайте ни

