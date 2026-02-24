Протест хепънинг за бъдещето на Националния студентски дом

Студентски и младежки организации, които от години развиват културна и образователна дейност в Националния студентски дом, организираха протест хепънинг пред сградата на дома на площад „Народно събрание“. Участниците настояват НСД да остане отворено пространство за свободна и независима студентска дейност.

Служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов заяви, че Националният студентски дом ще бъде отворен за всички студенти. Предвижда се създаване на възможности за организиране на събития, инициативи и споделени пространства за учене и творчество.

Проведени бяха срещи между министъра, Националното представителство на студентските съвети, както и с организации, които ползват помещения в сградата, сред които Театър-студия „Студентина“ и Студентското общество за компютърно изкуство. По време на разговорите стана ясно, че ще бъде разработена идейна концепция за управлението на дома, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане.

За целта ще бъде създадена работна група с участието на Министерството на образованието и науката, ръководството на НСД, НПСС и организациите, използващи пространствата. В резултат на започналия диалог НПСС отмени планирания протест пред министерството.

Ръководителят на Театър-студия „Студентина“ Петя Божинова заяви, че организацията развива дейности като театър, танци, музика и сценични изкуства вече 67 години, като работи с млади хора и подава редовни отчети за дейността си.

От Националната студентска конфедерация подчертаха, че целта на протеста е Националният студентски дом да бъде запазен като място за свободна, независима и самоуправляваща се студентска общност.