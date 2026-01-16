БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пари Сен Жермен се върна на върха в Лига 1 с домакински успех над Лил

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Усман Дембеле се отличи с два гола, вторият от които обра овациите на "Парк де Пренс".

Пари Сен Жермен победи Лил с 3:0 в мач от 18-ия кръг на Лига 1. Усман Дембеле се отличи с два гола за победителите.

Още във втората минута на стадион “Парк де Пренс” в Париж гостите можеха да открият резултата, но Оливие Жиру стреля в напречната греда. Скоро след това Лукаш Шовали отрази шут на Итън Мбапе.

В 13-ата минута парижани откриха резултата. Усман Дембеле се разписа с плътен удар извън наказателното поле.

След почивката столичани можеха да удвоят преднината си, но попадение на Нуно Мендеш бе отменено заради засада.

Усман Дембеле удвои головата си сметка в 64-ата минута. Французинът проби в наказателното поле и финтира трима противникови защитници, преди да прехвърли вратаря Берке Йозер за 2:0.

В добавеното време на сблъсъка Брадли Баркола подпечата успеха на домакините с трети гол, като пресече пас на защитник и преодоля вратаря.

ПСЖ оглави класирането с актив от 42 точки. Лил остава на 4-ата позиция в подреждането с 10 пункта по-малко.

В ранния мач от деня Лориен спечели домакинството си на Монако с 3:1.

#Лига 1 2025/2026 #Пари Сен Жермен #ПСЖ

