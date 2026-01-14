БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентарната ролетка: Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ

Президентът Румен Радев ще връчи в 10.00 часа втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на ПП- ДБ.

Предварителната заявка на втората политическа сила е, че ще го върнат веднага.

БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.

Дотук се стигна след като в понеделник ГЕРБ–СДС получиха и върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат.

При провал и на втория, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат.

Ако и той се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство.

След това, той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.

