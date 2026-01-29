БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 05:12 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Парламентът одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Парламентът одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси
Със 128 гласа "за", 35 "против" и 9 "въздържали се" парламентът одобри Проект за инвестиционен разход "Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси".

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов отбеляза, че проектът е в списъка на приоритетите в програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. Той се базира на предложените от американската страна проекти на два договора – за придобиване на мобилна система за брегова отбрана (брегови противокорабни ракетни комплекси) и за придобиване на мултифункционална система за обмен на информация.

Стойността на договора е над 205 млн. долара, а срокът на офертата е до края на февруари, посочи Атанас Запрянов.

"Наложително е да бъде направено, защото България разполагаше с два брегови комплекса от различен тип – единият вече е бракуван, вторият е от съветско време и към 2029 - 2030 г. трябва да бъде снет от въоръжение", обясни той.

По думите му с реализацията на проекта и основните доставки ще има непрекъсваемост на процеса - снемане на старото оборудване със застъпване на дежурство на нова противокорабна система по западен образец.

Депутатите приеха на две четения и законопроект за ратифициране на Споразумението между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната за съвременното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле".

Споразумението регламентира съвместно изграждане и използване на българо-италиански съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" по подобие на изграденото българо-американското съоръжение на Учебен полигон "Ново село".

