Парламентът одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси

Със 128 гласа "за", 35 "против" и 9 "въздържали се" парламентът одобри Проект за инвестиционен разход "Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси".

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов отбеляза, че проектът е в списъка на приоритетите в програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. Той се базира на предложените от американската страна проекти на два договора – за придобиване на мобилна система за брегова отбрана (брегови противокорабни ракетни комплекси) и за придобиване на мултифункционална система за обмен на информация.

Стойността на договора е над 205 млн. долара, а срокът на офертата е до края на февруари, посочи Атанас Запрянов.

"Наложително е да бъде направено, защото България разполагаше с два брегови комплекса от различен тип – единият вече е бракуван, вторият е от съветско време и към 2029 - 2030 г. трябва да бъде снет от въоръжение", обясни той.

По думите му с реализацията на проекта и основните доставки ще има непрекъсваемост на процеса - снемане на старото оборудване със застъпване на дежурство на нова противокорабна система по западен образец.

Депутатите приеха на две четения и законопроект за ратифициране на Споразумението между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната за съвременното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле".

Споразумението регламентира съвместно изграждане и използване на българо-италиански съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" по подобие на изграденото българо-американското съоръжение на Учебен полигон "Ново село".