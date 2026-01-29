БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния кодекс

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
парламентът прие първо четене антикорупционната комисия закрита
Снимка: БТА
Народното събрание събра кворум от 181 народни представители и започна работа. Парламентът реши като първа точка да влезе промяна в Изборния кодекс на първо четене, внесена от "Възраждане" и гласувана вчера на извънредна правна комисия.

В декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова, ПП-ДБ остро се противопостави на проекта за промяна в Изборния кодекс, която предвижда ограничаване секциите за гласуване в държави извън ЕС. Предстои проектът днес да бъде дебатиран и в пленарната зала.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Ограничаването на демократичните права на българските граждани, е нарушение на Конституцията, действие в нарушение на интересите на народа. Каква е тази политическа сделка, каква е тази политическа цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат онези български граждани, които мислят различно от тях, които подкрепят различни виждания, тогава когато със закон вие ще накажете инакомислещите, ние се връщаме десетилетия назад. Защото тогава, когато на българския гражданин, където и да се намира по света, му се пречи да гласува, това нарушава демокрацията. Тогава, когато на българските граждани им се пречи да им се отчете правилно гласа, се нарушава демокрацията. Вие вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите и така ще се опитате да убиете демокрацията, но ние ще стоим и ще устояваме правото на всеки български гражданин да гласува и да бъде отчетен гласа му правилно. Правата на българските граждани не са за продан и не мога да бъдат обект на тъмни политически сделки. Да живее европейска България!"

Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси", предвижда програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

Проектът се базира на предложените от американската страна проекти на два договора – за придобиване на мобилна система за брегова отбрана (брегови противокорабни ракетни комплекси) и за придобиване на мултифункционална система за обмен на информация.

Пред ресорната парламентарна комисия министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов отбеляза, че с придобиването на брегови противокорабни ракетни комплекси за Военноморските сили се постига обновяване и развитие на способности, осигуряване на националния ни принос към Алианса и прекратяване на критичната зависимост от Русия в областта на въоръжението. Той посочи, че единият от договорите е на стойност над 205 млн. долара, а другият е за близо 3,5 млн. долара.

Преди това депутатите ще обсъдят ратификация на споразумението между правителствата на България и Италия относно съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле", по подобие на изграденото българо-американско съоръжение на учебния полигон "Ново село". С подписаното споразумение се предвижда отговорност за Италия по сглобяването и разполагането на жилищни сгради, офиси, съоръжения, битови удобства, както и за свързаните с тях услуги, и възможност да предприемат необходимите строителни работи за тези цели, включително с въоръжените си сили, каза министър Запрянов пред Комисията по отбрана.

Първа точка в програмата за днес е второто четене на промени в Закона за киберсигурност, приети на първо четене на 20 февруари миналата година. Миналия четвъртък депутатите не разгледаха тази точка, тъй като заседанието се провали заради липса на кворум.

#брегови противокорабни ракетни комплекси #НС #Парламент

