БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
17:40, 09.03.2026
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
16:40, 09.03.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
13:44, 09.03.2026
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
10:15, 09.03.2026 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
08:00, 09.03.2026
Чете се за: 01:20 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Първа лига: Монтана - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
16:29, 09.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2025/2026
#ПФК Лудогорец
#ПФК Монтана
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Реклама
Най-четени
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
3
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Реклама
Още от: Спорт
Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба
20:08, 09.03.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
20:06, 09.03.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
20:05, 09.03.2026
Чете се за: 03:17 мин.
Добруджа се подсили с португалец
19:40, 09.03.2026
Чете се за: 00:42 мин.
Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица
19:14, 09.03.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Реклама
Водещи новини
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
18:01, 09.03.2026
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
17:49, 09.03.2026
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
18:19, 09.03.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
19:52, 09.03.2026
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
19:13, 09.03.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
18:10, 09.03.2026 (обновена)
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
17:40, 09.03.2026
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
19:43, 09.03.2026
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ