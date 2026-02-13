БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
14:53, 13.02.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
12:54, 13.02.2026
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
12:19, 13.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
11:05, 13.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
09:15, 13.02.2026
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
08:36, 13.02.2026
Чете се за: 10:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Футбол
Български футбол
Спорт
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София 1:0 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
18:49, 13.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto
Сподели
Копирано в клипборда
#ПФК Спарак Варна
#Първа лига 2025/2026
#ПФК Локомотив София
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...
Реклама
Най-четени
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Реклама
Още от: Футбол
Глоби за хиляди евро след мачовете за Купата на България
Ботев Враца привлече бивш играч на Локомотив Пловдив
17:53, 13.02.2026
Чете се за: 01:27 мин.
Селекционерът на Естония: България е като троянски кон
17:22, 13.02.2026
Чете се за: 05:32 мин.
Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини
15:02, 13.02.2026
Чете се за: 04:05 мин.
Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства
13:08, 13.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Атанас Фурнаджиев: Реалността е, че ние сме единствената страна в Европа, която не е построила стадион
12:31, 13.02.2026
Чете се за: 01:17 мин.
Реклама
Водещи новини
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
18:32, 13.02.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
16:11, 13.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
14:51, 13.02.2026
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
16:44, 13.02.2026
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
16:48, 13.02.2026
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
16:47, 13.02.2026
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
16:26, 13.02.2026 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
12:10, 13.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ