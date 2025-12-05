Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп запали светлините на коледното дърво в американската столица в студената вечер снощи, предаде Асошиейтед прес.

На ежегодното палене на светлините на дървото, южно от Белия дом, президентът Доналд Тръмп каза пред събралите се, че първата дама ще има честта да ги запали и сам преброи от пет до нула.

След това Мелания Тръмп излезе напред и натисна бутона, който накара дървото зад тях да заблести в златни светлини.

Събитието беше придружено от изпълнения на рок легендите "Бийч Бойс", изпълнителя на християнска музика Матю Уест и кънтри певците Габи Барет, Джон Парди, Алана Спрингстийн, Брет Янг и Уорън Зейдърс.

снимки: БТА