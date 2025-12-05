БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удриха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Мелания Тръмп натисна бутона, който накара дървото да заблести в златни светлини

първата дама сащ запали светлините коледното дърво белия дом снимки
Снимка: БТА
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп запали светлините на коледното дърво в американската столица в студената вечер снощи, предаде Асошиейтед прес.

На ежегодното палене на светлините на дървото, южно от Белия дом, президентът Доналд Тръмп каза пред събралите се, че първата дама ще има честта да ги запали и сам преброи от пет до нула.

След това Мелания Тръмп излезе напред и натисна бутона, който накара дървото зад тях да заблести в златни светлини.

Събитието беше придружено от изпълнения на рок легендите "Бийч Бойс", изпълнителя на християнска музика Матю Уест и кънтри певците Габи Барет, Джон Парди, Алана Спрингстийн, Брет Янг и Уорън Зейдърс.

снимки: БТА

# Белия дом #Доналд и Мелания Тръмп #коледно дърво #коледни светлини #Мелания Тръмп

