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Първи два медала за България от европейското по вдигане на тежести

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Белослава Колева с бронз в двубоя и сребро в изхвърлянето.

Белослава Колева
Снимка: Пресслужба
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България започна отлично на европейското първенство за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Два медала отвоюва Белослава Колева (45 кг) при по-малките. Състезателката на Живко Николов от клуб "Титан" - Варна събра двубой от 117 кг след 54 кг в изхвърлянето и 63 кг в изтласкването. Така Колева се окичи с бронзов медал в двубоя и сребърен в първото упражнение.

В него варненката започна успешно на 50 кг, след което не успя на 53 кг, но при последното си излизане на подиума закова 54 кг. Тя беше победена само от туркинята Ерчин Сахин с 65 кг.
В изтласкването Колева се справи с 60 и 63 кг, след което преодоля и 65 кг, но след видеоразглеждане, опитът й беше отменен от журито заради добутване на левия лакет. Това реално отне медал на нашата в движението.

Шампионка стана Сахин със 144 кг (65+79), пред рускинята Арина Бублас със 123 кг (51+72).

Преди това Анжела Йорданова (41 кг) се класира шеста при момичетата до 15 г. Състезателката на Живко Николов събра двубой от 97 кг след 46 кг в изхвърлянето и 51 кг в изтласкването. Варненката е шеста и в отделните упражнения при дебюта си на подобен форум. В първото тя направи успешни опити на 44 и 46 кг, като непосилни за нея се оказаха 48 кг. После Йорданова остана на началната си тежест от 51 кг. На два пъти тя обърна 56 кг, но не успяваше да я изтласка. Шампионка стана Жасмин Лорант (Унг) със 125 кг (55+70).

По-късно днес на подиума излиза и Александра Николова (49 кг) при по-големите.

На първенството България ще бъде представена от общо 14 обещаващи щангисти. Средствата за тяхното пребиваване и участие са поети от клубовете им, общините по места, треньори и спонсори.

#вдигане на тежести

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