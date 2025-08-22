Първи опит за киберизмама с еврото у нас!

ГДБОП съобщи, че е засечен първи случай на онлайн измама, свързан с предстоящото въвеждане на еврото в България.

Какво се е случило:

Измамници се свързали с българин през криптирана чат-приложение.

Представили се за „официална платформа“ и го убедили, че ако не прехвърли парите си в „служебна сметка“, ще ги загуби.

Жертвата се подлъгала, направила няколко превода и накрая акаунтът ѝ бил превзет.

Измамниците завлекли 10 000 лв., прехвърлени към крипто борси, онлайн разплащания и дори битови сметки.



ГДБОП напомня:

Превалутирането при въвеждането на еврото ще става само чрез БНБ, търговските банки и „Български пощи“.

Всички имейли, SMS-и или чатове, които ви искат пари за „конвертиране“, са измама.

Част от парите на жертвата ще бъдат възстановени, но случаят е warning за всички.