Патрик-Габриел Галчев продължава в Босна и Херцеговина

Патрик-Габриел Галчев ще продължи своята кариера в Босна и Херцеговина. Доскорошният играч на Левски и Локомотив София ще бъде представен като ново попълнение в Железничар Сараево. Десният бек е продукт на „синята“ школа, макар и роден в Сарагоса.

През есента на 2025-а година той носи екипа на Локомотив (София), като преотстъпен от Левски, където изигра 17 мача, вкара два гола и подаде за още един. След това той се върна на стадион „Георги Аспарухов“, но не замина с първия отбор на Левски на лагер в Турция. В началото на февруари той разтрогна договора си по взаимно съгласие и сега се мести на стадион „Гърбавица“ в Сараево със свободен трансфер.

Играещ като десен бек или десен халф-бек, 24-годишният Галчев има и 6 мача за националния отбор на България. Той пристигна днес в босненската столица, беше настанен в хотел в града, а утре ще премине медицински тестове и ще бъде представен като ново попълнение на „синьо-белите“ от Сараево.

В момента старши треньор на Железничар е бившият наставник на Левски Славиша Стоянович, по чиято покана Галчев отива в отбора. Тимът се намира на 6-о място във временното класиране на босненското първенство, което е с 10 отбора. Железничар е на 7 точки от 3-ото място в класирането, но и на 6 от последните две, които ас изпадащи.

Преди да приеме предложението на босненския клуб, Галчев отказа оферти от Украйна и Словения, а също така имаше опции гръцкия ОФИ (Крит), както и за азиатски страни.