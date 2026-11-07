Пауло Фонсека: Роналдо заслужава празненство

Ние имаме отговорност да гарантираме, че ще се проведе такъв мач, заяви треньорът на Спортинг Лисабон.
Старши треньорът на Спортинг Лисабон Пауло Фонсека предложи да се организира прощален мач за Кристиано Роналдо с националния отбор на Португалия.
41-годишният португалец обяви оттеглянето си от националния отбор на 5 ноември. Преди това той беше напуснал отбора след конфликт със старши треньора Жорже Жезус.
„Този въпрос е обсъждан много и не съм тук, за да съдя никого. Вярвам, че Кристиано Роналдо заслужава празненство, където наистина може да почувства нашата любов и признание. Независимо от случилото се, независимо кой е прав, трябва да отдадем почит на човека, който беше най-добрият португалски футболист на всички времена.
И мисля, че ние, португалците, имаме отговорност да гарантираме, че такова празненство, такъв мач, ще се проведе в негова чест. И ако случаят е такъв, бих предложил той да се проведе на нашия стадион. Но мисля, че е време да оставим настрана всякакви обиди и да се обединим, за да отдадем почит на играч, който я заслужава“, цитира Фонсека „А Бола“.
Роналдо е изиграл 234 мача за националния отбор на Португалия от 2003 г. насам, отбелязвайки 146 гола. Той държи световния рекорд за най-много участия и попадения за родината си. С португалския национален отбор нападателят спечели Европейското първенство през 2016 г. и два пъти спечели Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).