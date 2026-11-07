Пауло Фонсека: Роналдо заслужава празненство

Старши треньорът на Спортинг Лисабон Пауло Фонсека предложи да се организира прощален мач за Кристиано Роналдо с националния отбор на Португалия.

41-годишният португалец обяви оттеглянето си от националния отбор на 5 ноември. Преди това той беше напуснал отбора след конфликт със старши треньора Жорже Жезус.

„Този ​​въпрос е обсъждан много и не съм тук, за да съдя никого. Вярвам, че Кристиано Роналдо заслужава празненство, където наистина може да почувства нашата любов и признание. Независимо от случилото се, независимо кой е прав, трябва да отдадем почит на човека, който беше най-добрият португалски футболист на всички времена.

И мисля, че ние, португалците, имаме отговорност да гарантираме, че такова празненство, такъв мач, ще се проведе в негова чест. И ако случаят е такъв, бих предложил той да се проведе на нашия стадион. Но мисля, че е време да оставим настрана всякакви обиди и да се обединим, за да отдадем почит на играч, който я заслужава“, цитира Фонсека „А Бола“.

Роналдо е изиграл 234 мача за националния отбор на Португалия от 2003 г. насам, отбелязвайки 146 гола. Той държи световния рекорд за най-много участия и попадения за родината си. С португалския национален отбор нападателят спечели Европейското първенство през 2016 г. и два пъти спечели Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).