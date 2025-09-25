Педро Нареси: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Педро Нареси смята, че в Лудогорец не трябва да се главозамайват от силното начало на сезона в Лига Европа. Бразилецът помогна за победата на „зелените“ срещу Малмьо с 2:1 на стадион „Елада“, а след края на мача сподели колко е важно те да печелят като гости в Европа. Халфът говори и за силното първо полувреме от страна на разградчани.

"Важно е да печелим навън. Сега имаме три точки. Миналата година имахме 4 в 8 мача. Това ни дава огромна надежда да продължим, но трябва да сме здраво стъпили на земята. Сега сме концентрирани върху шампионата на България. След това ще искаме да продължим с успехите и в Европа."

„В следващия ни двубой трябва да се борим за още 3 точки. Направихме невероятно първо полувреме, но идваме след мач срещу Левски“, коментира Нареси.