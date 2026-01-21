Пеп Гуардиола: Не съм подценил съперника, всичко се обърка

Мениджърът Пеп Гуардиола призна, че "всичко, което можеше да се обърка се обърка" в изненадващата загуба на Манчестър Сити с 1:3 при гостуването си на норвежкия Бодьо/Глимт.

Сега перспективите на Манчестър Сити да си осигури директно място на осминафиналите в Шампионската лига зависят от двубоя от последния кръг в основната фаза срещу Галатасарай следващата седмица.

„Всичко започна срещу нас по отношение на много неща от началото на новата година. Знам колко добър е тимът на Бодьо/Глимт. Не ги подцених. Те стигнаха до полуфинала на Лига Европа миналия сезон. Ние пристигнахме без важни играчи, които носят постоянството на отбора. Много футболисти направиха крачка напред, но трябва бързо да променим динамиката за следващия мач срещу Уулвърхемптън и след това за последната среща с Галатасарай“, коментира Гуардиола, цитиран от ДПА.

Каталунецът призна, че нищо не е провървяло за неговия отбор.

„Това беше невероятна възможност за нас. Усещането е, че всичко, което може да се обърка, се обърка в много детайли. Това е факт и трябва да се опитаме да го променим. Бодьо/Глимт беше наистина добър. Поздравяваме противника. Не можем да кажем нищо друго“, завърши испанският специалист.

Пеп Гуардиола отказа да критикува Родри, който получи два жълти и съответно червен картон в 62-ата минута на двубоя.

Резултатът утежни проблемите на отбора, който отбеляза спад и на местна почва. Надеждите на Сити за титлата във Висшата лига понесоха удар след серия от четири мача без победа, която включваше и загуба в дербито на Манчестър срещу Юнайтед в събота.