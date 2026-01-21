БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пеп Гуардиола: Не съм подценил съперника, всичко се обърка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Европейски футбол
Запази

Испанецът коментира неочакваната загуба на Манчестър Сити срещу Бодьо/Глимт с 1:3

Хосеп Гуардиола
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мениджърът Пеп Гуардиола призна, че "всичко, което можеше да се обърка се обърка" в изненадващата загуба на Манчестър Сити с 1:3 при гостуването си на норвежкия Бодьо/Глимт.

Сега перспективите на Манчестър Сити да си осигури директно място на осминафиналите в Шампионската лига зависят от двубоя от последния кръг в основната фаза срещу Галатасарай следващата седмица.

„Всичко започна срещу нас по отношение на много неща от началото на новата година. Знам колко добър е тимът на Бодьо/Глимт. Не ги подцених. Те стигнаха до полуфинала на Лига Европа миналия сезон. Ние пристигнахме без важни играчи, които носят постоянството на отбора. Много футболисти направиха крачка напред, но трябва бързо да променим динамиката за следващия мач срещу Уулвърхемптън и след това за последната среща с Галатасарай“, коментира Гуардиола, цитиран от ДПА.

Каталунецът призна, че нищо не е провървяло за неговия отбор.

„Това беше невероятна възможност за нас. Усещането е, че всичко, което може да се обърка, се обърка в много детайли. Това е факт и трябва да се опитаме да го променим. Бодьо/Глимт беше наистина добър. Поздравяваме противника. Не можем да кажем нищо друго“, завърши испанският специалист.

Пеп Гуардиола отказа да критикува Родри, който получи два жълти и съответно червен картон в 62-ата минута на двубоя.

Резултатът утежни проблемите на отбора, който отбеляза спад и на местна почва. Надеждите на Сити за титлата във Висшата лига понесоха удар след серия от четири мача без победа, която включваше и загуба в дербито на Манчестър срещу Юнайтед в събота.

Свързани статии:

Бодьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити
Бодьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити
Два гола за по-малко от две миунти помогнаха на норвежците да...
Чете се за: 02:12 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бодьо/Глимт #ФК Манчестър Сити # Пеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Шампионска лига

Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет
Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет
Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор
Чете се за: 01:52 мин.
Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим Киву: Арсенал спечели заслужено, готови сме да се борим
Чете се за: 00:57 мин.
Арсенал си тръгна с три точки от Милано Арсенал си тръгна с три точки от Милано
Чете се за: 02:50 мин.
Спортинг Лисабон спечели домакинството си на ПСЖ с два гола на Луис Суарес Спортинг Лисабон спечели домакинството си на ПСЖ с два гола на Луис Суарес
Чете се за: 01:45 мин.
Реал Мадрид разгроми Монако за убедителен домакински успех в Шампионска лига Реал Мадрид разгроми Монако за убедителен домакински успех в Шампионска лига
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ