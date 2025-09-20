"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърно отличие в Шанхай

Авторско видеомапинг шоу на българското MP-STUDIO спечели Сребърно отличие в международния конкурс за светлинно изкуство “Shining Shanghai” (Сияещият Шанхай).

Произведението носи заглавието “Пеперуда: Призив за дъжд” и беше създадено за впечатляващия архитектурен комплекс Шенюли, разположен в сърцето на квартал Дзин'ан в Шанхай. Аудиовизуалният спектакъл беше селектиран сред общо 154 творби, създадени от 145 артисти, от 32 държави, на 6 континента. В състава на журито бяха 19 специалисти в сферата на дигиталните изкуства, а останалите победители са от Испания (златно отличие) и Китай и Германия (бронзово отличие).

Видеомапинг спектаклите на победителите в “Shining Shanghai” ще бъдат проектирани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над 2 милиарда души онлайн.