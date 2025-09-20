БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците...
Чете се за: 16:25 мин.
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърно отличие в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази
"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърно отличие в Шанхай
Слушай новината

Авторско видеомапинг шоу на българското MP-STUDIO спечели Сребърно отличие в международния конкурс за светлинно изкуство “Shining Shanghai” (Сияещият Шанхай).

Произведението носи заглавието “Пеперуда: Призив за дъжд” и беше създадено за впечатляващия архитектурен комплекс Шенюли, разположен в сърцето на квартал Дзин'ан в Шанхай. Аудиовизуалният спектакъл беше селектиран сред общо 154 творби, създадени от 145 артисти, от 32 държави, на 6 континента. В състава на журито бяха 19 специалисти в сферата на дигиталните изкуства, а останалите победители са от Испания (златно отличие) и Китай и Германия (бронзово отличие).

Видеомапинг спектаклите на победителите в “Shining Shanghai” ще бъдат проектирани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над 2 милиарда души онлайн.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
4
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
5
Второ огнище пламна край село Горнослав
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
6
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
5
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: У нас

Какви са опасностите в интернет
Какви са опасностите в интернет
България с рекорд на Гинес за най-голямата кучешка торта в света България с рекорд на Гинес за най-голямата кучешка торта в света
Чете се за: 01:42 мин.
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
Чете се за: 02:07 мин.
Новините 19.09.2025г. Новините 19.09.2025г.
15 000 жертви на "тихия убиец" в европейските градове 15 000 жертви на "тихия убиец" в европейските градове
„Духът на келтите 2025“ „Духът на келтите 2025“
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с новите образователни реформи?
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ограничени са огнищата край асеновградското село Горнослав
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ