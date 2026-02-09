Пет комплекта медали бяха спечелени в третия ден на Зимните олимпийски игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. България имаше един представител – Владимир Зографски, който завърши на 32-о място в ски скоковете от малка шанца след слаб първи опит.

Олимпийската титла в дисциплината спечели германецът Филип Раймунд. Полякът Кацпер Томасяк взе среброто, а бронзовите медали бяха поделени между Рен Никайдо от Япония и швейцареца Грегор Дешванден.

В алпийските ски златото в новата отборна комбинация за мъже спечелиха швейцарците Франьо фон Алмен и Танги Неф. Дуото направи силно състезание, като Неф бе най-бърз в слалома. Сребърните отличия бяха поделени между Австрия (Винсент Крихмайер и Мануел Фелер) и втория швейцарски тим на Марко Одермат и Лоик Меяр, завършили с напълно идентично време.

Юта Леердам донесе олимпийска титла за Нидерландия в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра при жените с нов олимпийски рекорд. Нейната сънародничка Фемке Кок остана втора, а бронзът спечели японката Михо Такаги.

В ски свободния стил швейцарката Матилд Гремо триумфира със златния медал след впечатляващо представяне и сбор от 86.96 точки. Китайската звезда Айлин Гу остана втора с минимална разлика, а канадката Меган Олдам допълни почетната стълбичка.

В сноуборда на биг еър олимпийска шампионка стана японката Кокомо Мурасе, събирайки 179.00 точки. Среброто заслужи новозеландката Зоуи Садовски Синот, а бронзовият медал бе за представителката на Република Корея Сън-ън Ю.



Норвегия остава лидер в класирането по медали с три титли и общо шест отличия. Швейцария се изкачи на втора позиция също с три златни медала, а на трето място е Япония с два.