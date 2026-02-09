БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Златен полет за Кокомо Мурасе в биг еър на Олимпийските игри

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Разочарование преживя австрийката Ана Гасер – двукратна олимпийска шампионка и защитаваща титлата си, която този път остана извън призовата тройка.

Кокомо Мурасе
Снимка: БТА
Световната шампионка Кокомо Мурасе донесе олимпийско злато за Япония в дисциплината „биг еър“ в сноуборда при жените на Игрите в Милано/Кортина.

Японката, която имаше бронз от Пекин 2022, изигра силно първия и третия си опит във финала и със сбор от 179.00 точки заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Сребърният медал спечели олимпийската вицешампионка от Пекин Зоуи Садовски Синот от Нова Зеландия. Тя завърши със 172.25 точки, като добави още едно отличие към олимпийската си колекция след бронза от Пьонгчанг 2018.

Бронзът отиде при Сън-ън Ю от Република Корея, която събра 171.00 точки и за първи път се качи на олимпийски подиум.

Разочарование преживя австрийката Ана Гасер – двукратна олимпийска шампионка и защитаваща титлата си, която този път остана извън призовата тройка и завърши на осмо място, прекъсвайки серията си от медали на Олимпийски игри.

