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Пет проверки за Балкан срещу солидни съперници преди старта на сезона

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Три от проверките на действащите шампиони в НБЛ ще бъдат срещу отбори от Евролигата.

балкан осма урна жребия еврокъп
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Балкан ще изиграе пет контроли, с които ще загрее за новия сезон. Дебютантът в Еврокъп ще срещне доста силни съперници по време на своята подготовка, като три от тях ще бъдат в Евролигата.

Действащите шампиони в НБЛ ще стартират с проверките в края на август, когато ще спорят с Апоел Тел Авив. Първата проверка е на 29-и в София, а два дни по-късно двата отбора ще премерят сили отново, но този път в Ботевград. И двете контроли ще бъдат изиграни без публика.

След това селекцията на Богдан Караичич ще приеме ТФТ Скопие на свой терен за приятелски мач на 6 септември. Седем дни по-късно балканци ще имат визита на на още един отбор от Евролигата - Фенербахче, като тази контрола ще се състои в Истанбул.

Последната проверка ще бъде на 15 септември, когато тимът от Ботевград ще срещне друг турски отбор - Бандирма Бордо. Тази проверка също ще се проведе в турския мегаполис.

Балкан ще даде старт на сезона на 29-и с гостуване срещу Рациофарм Улм в мач от първия кръг в група D на втория по сила турнир под егидата на Евролигата.

#Еврокъп 2026/2027 #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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