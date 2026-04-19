Петър Хераков: Джиро д‘Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема

Координаторът на софийския етап от колоездачната обиколка на Италия Петър Хераков вярва, че Джиро д‘Италия ще бъде едно от най-емблематичните спортни събития, на което България е била домакин.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026 (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Организацията върви, като организация за голямо събитие. Всички разбраха колко голямо нещо идва в България. Това е най-голямото спортно събитие, което България приема и ще приеме в близкото бъдеще. Това е огромна реклама за България. Имаме записвания за туристи от Малайзия. Заедно с баскетболните мачове на Апоел и европейското първенство по волейбол доказваме, че България домакинства най-големите спортни събития", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Спортният журналист очаква голям зрителски интерес.

"Надяваме се на над 100 хил. зрители. Цариградско шосе ще бъде затворено за 9 часа, което не се е случвало никога. Ще сложим екрани в София, за да се гледа състезанието. Етапът от Бургас до Търново ще бъде чиста класика. Има три изкачвания и 5-километрово изкачване преди финала", добави Хераков.

Според него всички страни, замесени в организацията на състезанието дават всичко от себе си.

"Хората от АПИ се справят добре. Атмосферните условия са добри и ремонтите ще се състоят по време. Мантинелите около "Щъркелово гнездо" не са добре, но се надявам, че ще ги оправят навреме. Това е все едно да организираш олимпийски игри или световно първенство по футбол. В момента всички работят заедно - министерства, полиция, общини. Хората са обединени и работят заедно за една обща цел", допълни Хераков.

Вижте цялото интервю във видеото.