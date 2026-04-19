БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Хераков: Джиро д'Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Координатор на софийския етап от колоездачната обиколка на Италия посочи какво да очакваме от едно от най-големите спортни събития.

петър хераков джиро дlsquoиталия голямото спортно събитие българия приема
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Координаторът на софийския етап от колоездачната обиколка на Италия Петър Хераков вярва, че Джиро д‘Италия ще бъде едно от най-емблематичните спортни събития, на което България е била домакин.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026 (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Организацията върви, като организация за голямо събитие. Всички разбраха колко голямо нещо идва в България. Това е най-голямото спортно събитие, което България приема и ще приеме в близкото бъдеще. Това е огромна реклама за България. Имаме записвания за туристи от Малайзия. Заедно с баскетболните мачове на Апоел и европейското първенство по волейбол доказваме, че България домакинства най-големите спортни събития", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Спортният журналист очаква голям зрителски интерес.

"Надяваме се на над 100 хил. зрители. Цариградско шосе ще бъде затворено за 9 часа, което не се е случвало никога. Ще сложим екрани в София, за да се гледа състезанието. Етапът от Бургас до Търново ще бъде чиста класика. Има три изкачвания и 5-километрово изкачване преди финала", добави Хераков.

Според него всички страни, замесени в организацията на състезанието дават всичко от себе си.

"Хората от АПИ се справят добре. Атмосферните условия са добри и ремонтите ще се състоят по време. Мантинелите около "Щъркелово гнездо" не са добре, но се надявам, че ще ги оправят навреме. Това е все едно да организираш олимпийски игри или световно първенство по футбол. В момента всички работят заедно - министерства, полиция, общини. Хората са обединени и работят заедно за една обща цел", допълни Хераков.

Вижте цялото интервю във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ