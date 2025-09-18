БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Петър Младенов: Министерството на младежта и спорта подкрепя инициативи, които пазят и популяризират спортната история

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Заместник-министърът на младежта и спорта присъства на откриването на изложбата “Личности и събития в българския спорт” в гр. Ямбол.

Петър Младенов
Министерството на младежта и спорта подкрепя инициативи, които пазят и популяризират спортната история, защото те вдъхновяват младите хора да следват примера на нашите спортни легенди и ги насърчават към активен и здравословен начин на живот. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на откриването на изложбата “Личности и събития в българския спорт” в гр. Ямбол.

„Съхраняването на спортната памет не е само уважение към миналото, но и инвестиция в бъдещето. Всяка история тук мотивира младите да мечтаят и да се стремят към върхови постижения“, каза още той.

На изложбата присъства и Директорът на Дирекция “Младежки политики” към Министерството на младежта и спорта Калоян Стойнов, който подчерта, че инициативи като тази имат важно възпитателно значение за младите хора. По думите му експозицията не само съхранява спортната памет, но и показва на подрастващите, че зад големите успехи стоят ценности като труд, дисциплина и отдаденост, които са също толкова важни, колкото медалите и трофеите.

Експозицията е подредена в Културно-информационен център „Безистен“ и представя над 400 спортни реликви, сред които и оригиналния олимпийски факел от Зимните олимпийски игри в Торино през 2006 г. Посетителите могат да видят и богат архив от спортни отличия, лични предмети и фотографии на едни от най-големите български и световни спортисти. Най-новата придобивка е тениска с автограф от Спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар.

Всички експонати са дарени безвъзмездно на Асоциация „Докосни дъгата“ от самите спортисти, техни семейства, приятели и спортни журналисти, превръщайки изложбата не само в културно събитие, а в истински жест на признателност към българския спорт и неговите почитатели.

Събитието се организира от Асоциация “Докосни дъгата”, Община Ямбол и Културно-информационен център “Безистен” и събра представители на спортните среди, културни институции, ученици и граждани, които с интерес се докоснаха до богатото наследство на българския и световния спорт.

#заместник-министър Петър Младенов #Министерство на младежта и спорта (ММС)

