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Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец

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Спорт
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Сделката на сърбина с Олимпиакос е пропаднала, а Лориен, Марсилия, Монако и Париж ФК също следят ситуацията около голмайстора

Петър Станич пред трансфер във Франция, Лион се включи в битката за звездата на Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Петър Станич може да се окаже едно от най-обсъжданите имена в Лудогорец до края на летния трансферен прозорец. Олимпик Лион проявява сериозен интерес към 24-годишния офанзивен полузащитник, след като очакваният му трансфер в Олимпиакос е пропаднал в последния момент.

Според информацията Станич е бил близо до преминаване при гръцкия гранд, но сделката се е провалила при финализирането ѝ заради финансови разминавания. Това е отворило вратата пред редица френски клубове, които следят представянето на сърбина.

Сред тях е Лион, чийто старши треньор Пауло Фонсека иска да подсили състава си с футболиста на българския шампион. Лориен също е готов да предприеме конкретни действия, докато Марсилия и Монако вече са отправили запитвания за условията по евентуална сделка. Пари ФК също е сред споменаваните кандидати.

Лудогорец обаче няма намерение да се разделя лесно с една от основните си фигури. Цената на Станич се оценява на около 9 милиона евро, като договорът му с разградчани е за още две години.

По-рано през лятото "орлите“ са отхвърлили предложение от АЗ Алкмаар на стойност 7 милиона евро, което показва, че клубът няма намерение да прави сериозен компромис с финансовите си изисквания.

Интересът към Станич не е изненадващ след силното му представяне на европейската сцена. Сърбинът завърши миналия сезон като голмайстор на Лига Европа със седем попадения в десет мача, с което привлече вниманието на редица клубове извън България.

Лион може да се превърне в сериозен кандидат за подписа му, но французите първо трябва да осигурят необходимите средства. Евентуална продажба на футболист от настоящия състав би могла да освободи финансов ресурс и да позволи на клуба да започне конкретни преговори с Лудогорец за Станич.

#Петър Станич #ФК Олимпик Лион #ПФК Лудогорец

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