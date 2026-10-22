Петко Панайотов: Допуснахме детински грешки, от които съперникът се възползва

Футболистът на ЦСКА Петко Панайотов изрази разочарованието си след равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Младият халф призна, че "червените“ са имали възможност да спечелят срещата, но допуснатите грешки са позволили на датския тим да осъществи обрат.

"Беше труден мач, но в нас мисля, че има една горчилка, че не успяхме да вземем три точки. Допуснахме детински грешки, от които противникът се възползва“, заяви Панайотов.

Българският футболист отчете силното начало на ЦСКА, който поведе още в осмата минута чрез Леандро Годой и създаде няколко отлични възможности да увеличи преднината си.

"В Европа винаги се играе с голяма мотивация. Мисля, че показахме голямо желание. Първите минути успяхме да отбележим, инерцията можеше да ни помогне да вкараме втори и трети, но не успяхме“, допълни той.

Панайотов коментира и изкуствената настилка на стадиона във Фарум, като отказа да я използва като оправдание за трудностите, които българският тим изпита в определени периоди от срещата.

"Имахме възможност и на нашата база да тренираме на изкуствено игрище преди мача, което малко ни помогна. За всички беше еднакъв теренът, така че няма какво да се оплакваме“, категоричен бе халфът.

Въпреки разочарованието от пропуснатата победа футболистът намери и положителни страни в представянето на ЦСКА, който стигна до равенството с попадение на Годой във втората минута на добавеното време.

"От една страна има горчилка, че не спечелихме мача, от друга страна сме щастливи, че взехме първата си точка. Това може да ни даде допълнителна мотивация“, сподели Панайотов.

В заключение той обърна внимание на изискванията на старши треньора Маркус Гиздол и отговорността, която носи като единствения българин в стартовия състав на „червените“ срещу Нордселанд.