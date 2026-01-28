БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
певица изкуствен интелект създадоха румъния
Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния. Лолита вече има хиляди фенове и милиони гледания в социалните мрежи.

Създател на Лолита е млад мъж от Бакъу, който нарича себе си Том. Той е визуален дизайнер по професия с над 10 години опит в редактирането на снимки и видеоклипове.

„Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том, който пише текстовете на песните.

„Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в социалните мрежи. „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“, отбелязва друг.

„Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.

# изкуствен интелект #румъния

