Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния. Лолита вече има хиляди фенове и милиони гледания в социалните мрежи.

Създател на Лолита е млад мъж от Бакъу, който нарича себе си Том. Той е визуален дизайнер по професия с над 10 години опит в редактирането на снимки и видеоклипове.

„Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том, който пише текстовете на песните.

„Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в социалните мрежи. „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“, отбелязва друг.