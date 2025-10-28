БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пи Диди може да бъде освободен през май 2028 година

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Той е осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие

искове сексуално насилие подадени шон диди кумс включително непълнолетно лице
Снимка: Архив/БТА
Бившият американски хип-хоп изпълнител Шон „Диди“ Кумбс, осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие, може да бъде освободен на 8 май 2028 г. според регистъра на Федералното бюро по затворите, съобщи АФП.

Тази дата е определена на базата на времето, което Шон Кумс е прекарал зад решетките в затвор в Ню Йорк - над една година, и включва възможни намаления на присъдата за добро поведение.

Неговите адвокати обжалваха обвиненията и присъдата. Те също поискаха 55-годишният продуцент да бъде преместен в наказателна институция в Ню Джърси с по-лек режим на сигурност, в който има и програма за борба с наркоманията.

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на 50 месеца затвор от съд в Ню Йорк за трафик на хора с цел проституция, както и на глоба от 500 000 щатски долара, припомня АФП.

„Това са сериозни престъпления, които са причинили непоправими вреди на две жени“ и „последствията от това се усещат и днес“, коментира съдия Арун Субраманян, който гледа делото му, добавяйки, че „съдът не е уверен, че в случай на освобождаване тези престъпления няма да бъдат повторени отново“.

През юли съдебните заседатели отхвърлиха най-сериозните обвинения за сексуален трафик и престъпен заговор, повдигнати срещу Шон Кумс, които можеха да му донесат пожизнена присъда. Но бившият бизнесмен и музикант бе заплашен от сериозна опасност, защото, заради деянията, в които бе признат за виновен, можеше да получи общо 20 години затвор.

Прокуратурата настояваше за 11 години затвор за Кумс, а защитата искаше присъдата да не надхвърля 14 месеца.

