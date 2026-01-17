Пирин Разлог обърна ЦСКА и след тайбрек се класира на финал за Купата на България

Пирин Разлог победи ЦСКА с 3:2 (23:25, 26:24, 25:23, 25:16, 18:16) гейма във втория полуфинален мач от 68-ото издание на Купата на България. В един от най-оспорваните сблъсъци в турнира селекцията на Благовест Катранджиев отстрани рекордьора по отличия в надпреварата.

Първото разиграване в зала “Арена СамЕлион” в Самоков бе спечелено от столичани след атака на Николай Пенчев. Последваха четири смени на водачеството, а равенството се запази до 14:14 след грешка на Беик Мохамад Реза. Възпитаниците на Александър Попов реализираха серия от 4 поредни точки, която им осигури комфортен аванс до края на гейма. “Червените” стигнаха до геймбол след блокада на Тодор Тодоров, но пропиляха първите си 4 възможности да спечелят частта. Висенте Монфорт Минайя съобразително прехвърли топката в далечния край от противниковото поле и донесе частта на тима си.

Във втората част волейболистите в синьо поведоха с 10:8 с блок на Теодор Каменов, но опонентът им стигна до обрат при 17:16 със спайк на Беик Мохамад Реза. Волейболистите на Благовест Катранджиев възобновиха равенството за 23:23 след грешка на Тодор Костов. Символичните домакини възобновиха равенството в геймовете с блокаут след атака на Златко Кьосев.

Спечеленият гейм даде сила за нови отлични изяви на Пирин. Равенството в третия гейм се задържа до 7:7 след атака на Беик Мохамад Реза, но след това тимът от Разлог взе инициативата в свои ръце и поведе с 19:13 с блок на Теодор Каменов. “Армейците” намалиха изоставането си на точка при 23:24 след ас на Спас Брайев, но опонентът им стигна до обрат в геймовете като затвори частта с втория си геймбол. Златко Кьосев отново се прояви с отлична игра, за да сложи точка на третата част.

В гейм №4 бе ред на играчите в бяло да покажат на какво са способни. В средата на частта реализираха 4 поредни точки и поведоха с 13:8 след грешка на Константин Манолев. С напредването на гейма преднината им продължи да расте. Стойко Ненчев прати мача в тайбрек с мощна атака, която либерото Дафин Коцаков не успя да отрази.

При първите две разигравания в тайбрека Константин Манолев се прояви с две невероятни намеси в защита. Блокада на Златко Кьосев донесе аванс от 3:0 за тима от Разлог. Стойко Ненчев прекъсна серията на опонента. Пирин поведе с 12:7 с атака на Златко Кьосев, но съперникът изравни за 14:14 с ас на Стойко Ненчев. Блокада на Костадион Гаджанов сложи точка на спора и донесе успеха на тима му.

ЦСКА е най-успешният отбор в турнира с 19 отличия.

За трофея Пирин Разлог ще спори с Нефтохимик, който отстрани Локомотив Авиа с 3:1 гейма.