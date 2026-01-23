Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър

57-годишен шофьор избяга от полицейска проверка в Несебър, след като регистрационните табели на колата му бяха свалени. Малко след полунощ униформени го спрели на улица „Иван Вазов“, където установили, че управлява след употреба на алкохол – 1,08 промила.

Докато полицаите оформяли документацията, мъжът се качил в автомобила и потеглил в посока Стария град. Малко по-късно колата е спряна принудително край хотел, а 57-годишният водач е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.